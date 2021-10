19 d’octubre, Dia Mundial contra el Càncer de Mama

Connect on Linked in

En 2020, més de dos milions de dones de tot el món van ser diagnosticades amb càncer de mama; a Espanya, els nous casos d’aquest tumor es van elevar als 34.088.



El diagnòstic precoç ha contribuït al fet que aquesta xifra no deixe de créixer, però, alhora, és responsable que el percentatge de supervivència durant, almenys, cinc anys després del diagnòstic siga superior al 90% als països d’ingressos elevats, al 66% a l’Índia i al 40% a Sud-àfrica.



Però perquè aquests percentatges continuen creixent, és fonamental reforçar els sistemes de salut per a aconseguir una gestió integral del càncer de mama, que contemple campanyes formatives sobre l’autoexploració i un increment de recursos que permeten la realització periòdica d’exploracions mamàries. Només així aconseguirem millorar la detecció precoç i, per tant, els diagnòstics adequats. Aquesta és l’única manera de complir amb l’objectiu marcat per l’Organització Mundial de la Salut: reduir en un 2,5% anual la mortalitat mundial per aquesta malaltia, de manera que entre 2020 i 2040 s’eviten 2,5 milions de morts.



“Per a contribuir a la conscienciació al nostre país, des del Sindicat de Tècnics d’Infermeria (SAE) hem elaborat un cartell educatiu en el qual recollim els principals símptomes i signes –embalum en el pit, enfonsament del mugró o venes creixents, entre altres-, per a mostrar a les dones com identificar-los, perquè l’autoexploració és una part inqüestionable per a facilitar la detecció precoç i els tractaments primerencs. Amb aquesta infografia, que hem distribuït pels hospitals, centres de salut i xarxes socials, volem aconseguir aqueixa conscienciació i subratllar la importància que la detecció precoç té per a la supervivència”, explica Daniel Torres, Secretari d’Acció Social de SAE.