Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

El Mareny de Barraquetes s’ompli de “Papa Noels Solidaris



La primera caminada nadalenca solidària del Mareny de Barraquetes, termina en èxit , de participació i de solidaritat conjunta del poble



Prop de 200 persones van recórrer a peu els 4 quilòmetres de recorregut amb la disfressa de Papa Noel, després de fer l’aportació solidària per Càritas

Finalment l’Ajuntament va convidar a tots els participants a un bon esmorzar per recuperar les forces i festa musical per a tots