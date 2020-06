2.533 rebuts bonificats a Alzira per l’utilització de l’Ecoparc

Connect on Linked in

Encara que lluny del que seria desitjable en quant a conscienciació del reciclatge, tal i com s’ha sol·licitat reiteradament des de la Regidoria de Serveis Urbans, el alzirenys som per quantitat d’habitants els que anem a rebre un major número de rebuts amb bonificació per haver utilitzat l’Ecoparc.

“Esta notícia ens congratula per la voluntat i conscienciació demostrada pel veïnat de la nostra ciutat en que és important reciclar. Qui més recicla, menys paga, eixa és la filosofia de l’Ajuntament d’Alzira que va a compensar a qui més han utilitzat l’Ecoparc”, ha manifestat Fernando Pascual, regidor de Serveis Urbans.

Són múltiples les campanyes de conscienciació que s’han realitzat en els últims anys per a fer aplegar als alzirenys la idea de no deixar els trastos que ja no necessitem al costat dels contenidors embrutant el entorn urbà i degradant la imatge que oferim com a ciutat. Encara que esta pràctica continua sent una constant a Alzira anem donant passos cap al pensament de reciclar, tal i com ho demostren les dades de rebuts amb bonificació.

Hui, 5 de juny, es celebra el Dia Mundial del Medi Ambient. Les polítiques a nivell estatal, comunitat i local han anat inclinant-se cap a l’afavoriment de la transició ecològica, per tal de protegir i defensar la biodiversitat del planeta, però açò no serà possible fins que nosaltres com a ciutadans no prenguem consciencia dels beneficis que estes bones pràctiques en poden reportar.