20 persones de Torrent preparen la seua eixida al mercat laboral en la nova “Llançadora Connecta Ocupació”

A partir d’ara i fins a setembre, els seus participants aprendran a fer un pla de prospecció laboral i actualitzar el seu currículum; assajaran entrevistes de treball, reforçaran competències transversals i digitals, i contactaran amb empreses a la recerca de la seua inserció laboral

La nova “Llançadora Connecta Ocupació” de Torrent ha començat a funcionar aquesta setmana per a ajudar a 20 persones en desocupació (15 dones i 5 homes, amb edats compreses entre els 20 i els 54 anys) a reactivar la seua cerca de treball amb noves tècniques d’orientació laboral. Aquesta iniciativa, totalment gratuïta, està impulsada per Fundació Santa María la Real i Fundació Telefònica, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Torrent a través de l’empresa pública IDEA´T i el cofinançament del Fons Social Europeu, a través del programa operatiu POISES.

En l’equip hi ha persones amb diversos nivells formatius (ESO, Formació Professional, Batxiller i estudis universitaris). Hi ha qui busca el seu primer treball i qui persegueix una nova oportunitat laboral després d’anys d’experiència en diferents sectors, com a indústria, comerç, logística, hostaleria, administració, educació o finances, entre altres.

Cultura col·laborativa

Jesús López Jordán, que és el tècnic que ha realitzat el procés de selecció i l’encarregat de gestionar la llançadora durant els pròxims quatre mesos, explica que els participants tenen perfils molt diversos, però molt complementaris. La seua labor ara és convertir-se en un equip, millorar les seues competències transversals, compartir experiències i coneixements, reactivar la seua cerca de treball de manera col·laborativa i obtindre noves oportunitats laborals. “Volen reactivar la seua cerca de treball perquè siga més efectiva. Demanden orientació adaptar les seues eines i tècniques de prospecció laboral a un entorn competitiu i altament digitalitzat”, especifica Jesús.

Activitats i novetats Covid-19

A causa de la crisi sanitària del Covid-19, la Llançadora Connecta Ocupació ha començat en digital: els seus participants es reuneixen de manera virtual a través de diferents aplicacions informàtiques. La idea és que el programa reprenga el seu format presencial al llarg de l’estiu, quan les autoritats sanitàries així ho permeten en els seus plans de desescalada per territoris.

Els seus participants comptaran amb l’assessorament d’un tècnic especialitzat per a millorar la seua ocupabilitat. Realitzaran dinàmiques d’intel·ligència emocional per a aprendre a desenvolupar un pla de prospecció laboral i enfocar el seu objectiu professional; aprendran nous programes per a actualitzar el seu currículum; assajaran entrevistes de treball per a guanyar confiança i seguretat en els processos de selecció reals als quals s’enfronten; trauran partit al Telèfon intel·ligent i les xarxes socials per a la cerca d’ocupació online, realitzaran mapes d’ocupabilitat i contactaran amb empreses a la recerca de la seua inserció laboral.