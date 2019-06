200 anys de música resumits en una exposició que marca l’inici de les celebracions del Casino Musical de Godella

Connect on Linked in

‘200 anys fent música, fent poble’. Així resa el nou lema de la banda del Casino Musical de Godella, que en este 2019 celebra el seu bicentenari amb una completíssima programació que va fer-se pública amb el primer acte el darrer divendres 14 de juny.

L’exposició ‘Més que música’, que fou inaugurada al centre d’art Vila Eugènia i que romandrà oberta fins el 28 de juliol, va servir de tret d’eixida per a esta commemoració. En esta mostra col·laborativa, comissionada per Josep Ferriol, han participat vint-i-quatre artistes locals, que han plasmat amb tècniques i estils molt diversos la història de la nostra banda.

Raquel Aguilar, Carrasco López, Eduard Cortina, Vicente Castillo, Joana Baldó Benac, Cristina Ghetti, Carlos Giner, Giner Bueno, Giner Godella, Josep Gil, MacDiego, Manuel Silvestre, Bárbara Martínez Biot, Xavier Monsalvatje, Encarna Monteagudo, Grup Modern Fi (T. Raffi i J. Luna), Fuensanta Niñirola, Alfredo Pardillo, Luis Pérez Boullosa, Miguel Ángel Ríos, Salvador Rodríguez-Bronchú, Rosa Satorre i Josep Ferriol han estat els artistes que han participat d’esta exposició.

L’acte del darrer divendres començà amb una cercavila en què la banda recorregué els carrers de Godella, arreplegant als membres de la corporació municipal i a un gran nombre de persones que s’hi sumaren fins arribar al centre d’art. Amb la música com a fil conductor, els músics, dirigits per Raúl Martín i acompanyats pel director de la societat musical, Javier Llorens, amenitzaren la vesprada pels distints carrers del casc antic.

Un cop en el centre d’art, el president Javier Llorens va agrair l’assistència de totes les persones allí presents i va posar de relleu que la nostra banda és una de les més antigues de la Comunitat Valenciana. A més, va fer extensiu l’agraïment a les institucions que han fet possible esta celebració: la Diputació de València, l’Ajuntament de Godella, la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana, la Junta Directiva, Amigues de la Música i socis del Casino Musical, i a les empreses i comerços col·laboradors, al director de la banda -Raúl Martín-, al Taller d’Història Local i a tots aquells que, amb el seu temps i dedicació, també han participat de la festa. Una festa que durarà fins a l’agost de l’any que ve i a la que volgué convidar a tot el veïnat del poble.

Llorens va finalitzar el seu discurs amb unes emotives paraules: «Tal i com el títol de l’exposició ens recorda, el Casino és “Més que música”, és solidaritat, germanor, l’esforç dels músics, el suport dels familiars, l’emoció del públic, o el record dels companys que ja no es troben entre nosaltres. I no puc oblidar-me de la persona que em va acollir en el Casino, que em va fer entendre la necessitat de cuidar i treballar per la nostra Societat, pel bé del Casino, pel bé del poble… Perquè la música és poble i el poble és música, Cullell, sempre estaràs amb nosaltres».

Per la seua part, l’alcaldessa en funcions, Eva Sanchis, va aprofitar l’ocasió per subratllar tot allò que Godella li deu a la seua banda: «Esta formació ha estat un eix de vertebració fonamental en la nostra societat i ha fet que moltes persones de totes les edats, de tots els barris i de totes les condicions troben en el Casino el seu punt d’unió».

Sanchis, que al dia següent va tornar a retre homenatge a la banda del Casino mostrant la batuta del director en la seua investidura com alcaldessa, va finalitzar parafrasejant l’escriptor Hans Christian Andersen per dir que “on les paraules fallen, la música parla” i convidar a tot el poble de Godella a participar d’este bicentenari i deixar que la música «vos enamore com va fer amb mi».

Per últim, el comissari de la mostra, Josep Ferriol, va destacar de la mateixa l’enorme qualitat de les obres i dels artistes col·laboradors, i va ressaltar que Godella s’ha caracteritzat sempre per ser un poble que aposta per la cultura. «Així espere que continue sent sempre perquè, com sabeu, només la cultura ens farà lliures», conclogué.

La vetlada va continuar amb un càtering del Koynos i un servei de begudes i cerveses artesanals de González Pons. Tant este acte, com tota la resta del bicentenari, es pot seguir en xarxes socials amb el hashtag #SomCasino. A més, la societat musical va aprofitar l’ocasió per donar a conèixer la nova web: casinomusicaldegodella.com, elaborada per Andrés García i que es suma a la nova imatge corporativa dissenyada per MacDiego. A més, des del divendres ja penja a la façana del Casino Musical una pancarta gegant amb el lema del bicentenari: ‘200 anys fent música, fent poble’.

Una programació completíssima a l’altura de 200 anys d’història

Com no podia ser d’una altra manera, la programació elaborada pel Casino Musical està a l’altura d’un aniversari tan especial. El darrer diumenge, la banda i la banda juvenil protagonitzaren en el parc del Retiro de Madrid un magnífic concert, però este fou només el començament.

El següent concert de la banda tindrà lloc el 25 de juliol al Palau de la Música de València, on gaudirem de l’estrena del pasdoble “Bressol d’artistes”, de Bartolomé Llorens, i commemorarem el centenari de l’Himne de l’Exposició de Godella amb la col·laboració del Cor del Casino Musical i altres veus amigues.

L’últim trimestre de l’any inclourà la gravació del nou disc del cantant Josep Aparicio “Apa”, la projecció d’un curtmetratge ideat pel jove realitzador godellenc Alejandro Morala i la col·laboració del grup de danses El Poblet de Godella al concert de Santa Cecilia. A més, es celebrarà el 40 aniversari de les admirades i fidels Amigues de la Música, que proclamaran a la nova musa, Marta López.

També hi haurà una recreació d’un passacarrer de principis de segle XX, l’organització de la XI Trobada de Bandes i Orquestres Juvenils de l’Horta Nord, concerts didàctics escolars i l’actuació a la nostra localitat de la Banda Municipal de València i la Jove Orquestra de la Comunitat Valenciana, dirigida per Pablo Rus, tot un referent en el món de la direcció d’orquestra.

Donarem la benvinguda a la primavera de 2020 amb la presentació d’un llibre i un documental que versarà sobre la història de la banda i els esdeveniments més rellevants que s’han produït durant dos-cents anys.

I es tancaran els actes commemoratius del bicentenari al juliol de l’any vinent, participant en el Certamen Internacional de Bandes de Música de València. També està previst un viatge per a tots els socis i músics a París, on es posarà el punt i final a les celebracions.