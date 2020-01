200 anys de treball i lluita de la Comunitat de Pescadors de Catarroja

Print This Post

La Comunitat de Pescadors de Catarroja celebra més de 200 anys d’Història



Fa uns dies la Comunitat de Pescadors de Catarroja que conta hui en dia amb prop de 400 membres, rebia la màxima condecoració dels Premis Arròs de València a la seua excepcional trajectòria

Un treball de conservació del Port de Catarroja en harmonia amb els treballadors dels camps veïns una tasca transversal

La Comunitat treballa cada dia per mantenir viu l’esperit del pescador, malgrat que les lleis no els permeten fer les tasques de pesca i venda, qüestió que lluiten per recuperar