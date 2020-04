2020, Any Internacional de l’Equip d’Infermeria

Connect on Linked in

SAE continua exigint protecció i realització de proves a tots els professionals sanitari

La 72a Assemblea Mundial de la Salut ha designat 2020 com a Any Internacional de l’Equip d’Infermeria i des del Sindicat de Tècnics d’Infermeria (SAE) aprofitem aquest reconeixement per a destacar mensualment el treball que els Tècnics en Cures d’Infermeria (TCE), com a part d’aquests equips, realitza en diferents parcel·les assistencials.

No obstant això, aquest mes d’abril, volem destacar l’encomiable treball de tots els professionals sanitaris, tant en hospitals i centres de salut, com en centres sociosanitaris; i volem insistir en les nostres principals reivindicacions: la urgència de realitzar test a tots els professionals sanitaris i equipar-los amb els Equips de Protecció Individual adequats.

“Per a salvar vides, els professionals de l’equip d’infermeria hem d’estar ben protegits, perquè el nostre contacte amb els pacients és continu i el risc al qual ens exposem, com ja s’ha vist, és molt alt, costant-li la vida a diversos companys. Si volem que el nombre de morts descendisca, hem de frenar l’expansió del virus i per a això és fonamental protegir als qui vetlen per la salut dels ciutadans, amb l’objectiu d’evitar contagis externs i entre els propis professionals. Però, a més, és urgent la realització de test a tots els professionals sanitaris per a adoptar les mesures necessàries en cada cas; és altament contradictori aïllar a la població i permetre que professionals que donen positiu, però no presenten símptomes, continuen exercint el seu treball assistencial. Els protocols s’han de complir per a frenar l’expansió del Covid-19”, explica Daniel Torres, secretari d’Acció Social de SAE.