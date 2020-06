21 residents completen la seua formació sanitària especialitzada en el Departament de Salut de la Ribera

Connect on Linked in

Des de la seua acreditació com a centre docent, 245 residents s’han convertit en especialistes en este Departament de Salut



Un total de 21 residents han finalitzat esta setmana la seua Formació Sanitària Especialitzada en el Departament de Salut de la Ribera.

Es tracta de residents en Medicina, Farmàcia i Infermeria que s’han especialitzat després de romandre en el Departament de Salut durant 2, 4 i 5 anys, segons l’especialitat cursada.

Així, estos residents s’han especialitzat en Anestesiologia i Reanimació (1 resident), Bioquímica Clínica (1), Cirurgia General i de l’Aparell Digestiu (1), Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia (1), Farmàcia Hospitalària (1), Medicina Familiar i Comunitària (4), Medicina Intensiva (1), Medicina Interna (1), Obstetrícia i Ginecologia (1), Oftalmologia (1), Pediatria i Àrees Específiques (1), Psiquiatria (1), Radiodiagnòstic (2), Obstètric-Ginecologia (Comare) (3) i Salut Mental (1).

Amb ells, ja són 245 els residents que han completat la seua especialització en el Departament de Salut de la Ribera des de la seua acreditació, per part del Ministeri de Sanitat, com a centre docent per a impartir la Formació Sanitària Especialitzada.

En este sentit, cal destacar que 9 de cada 10 residents tornarien a triar l’Hospital d’Alzira per a portar a terme la seua especialització, segons l’última enquesta de satisfacció realitzada, que llança una satisfacció global de 8,3 sobre 10, i en la qual s’han valorat especialment aspectes com el suport i la implicació del tutor, el pla formatiu per especialitat, l’assistència a congressos o jornades, i la supervisió en les guàrdies.

Malgrat que, a diferència d’altres anys, no s’ha pogut realitzar el tradicional acte de comiat dels nous especialistes per la situació creada pel nou coronavirus, la gerent del Departament de Salut de la Ribera, Dra. Liliana Fuster, ha volgut donar-los l’enhorabona i els ha desitjat un futur professional ple d’èxit i gratificant, amb el pacient com a eix del sistema, al servei del qual han de posar el coneixement i l’experiència adquirida, així com la formació humana que han rebut durant la seua residència.

Cal destacar que el 62% dels nous especialistes formats en la Ribera, seguiran vinculats laboralment als centres sanitaris del Departament de Salut en els pròxims mesos.