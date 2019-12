22 de Desembre la festa d’Independència de Guadassuar

Connect on Linked in

Guadassuar celebra “la seua independència” el 22 de Desembre

Guadassuar, emplaçat en la plana del Xúquer, en un espai agrícola, s’explica per la seua situació en una confluència de camins, per on discorria una via secundària de la xarxa romana

A Guadassuar, hi confluïen el camí de l’Alcúdia i el camí d’Algemesí, i era una zona de pas obligat d’una de les possibles vies per anar d’Alzira a València (Vegeu el plànol de Cavanilles del segle XVIII). Per això, la documentació cita freqüentment el camí de València.

Guadassuar es va convertir en un centre d’operacions i d’abastiments de les poblacions afectades.

Va pertànyer sempre a la Corona, sota la jurisdicció d’Alzira fins a 1581, any en què Felip II d’Espanya, per privilegi de 22 de desembre, li va concedir la independència municipal amb el títol de Real Universitat