234 nous agents reforçaran la plantilla de la Policia Local de València

L’alcalde Joan Ribó destaca que “este augment de la plantilla farà que tinguem la xifra més alta d’efectius policials dels últims 10 anys, i ens ajudarà a tindre més presència en tots els barris i pobles de la ciutat”

L’Ajuntament ha celebrat hui el Dia de la Policia Local, l’homenatge que anualment es rendix a la Policia Local, amb motiu de la festivitat del cos de seguretat municipal. L’alcalde de València, Joan Ribó, ha presidit l’acte de lliurament de condecoracions que distingix les millors actuacions que han realitzat els efectius policials i premia el seu sacrifici en el compliment del deure, el valor, el mèrit o la llarga trajectòria professional. Durant l’acte, Ribó ha destacat “la incorporació durant els pròxims mesos de 234 efectius policials”, una fet que segons el alcalde, “farà que tinguem la xifra més alta d’efectius policials dels últims 10 anys, i ens ajudarà a tindre més presència en tots els barris i pobles de la ciutat, i a reforçar projectes policials com el grup GAMA, que fa una labor molt important en la lluita contra la violència de gènere”.

Esta edició s’ha fet lliurament de les medalles al mèrit policial corresponents als dos últims anys, ja que en l’edició anterior no es va poder realitzar per la situació sanitària. S’han entregat 57 medalles al mèrit policial amb distintiu blau, que premien una trajectòria o “la realització amb èxit un servici en el qual, per la seua extraordinària dificultat o importància, s’hagen evidenciat rellevants qualitats professionals o cíviques”; i 21 esments especials, que destaquen la relació i col·laboració amb la Policia Local.

Durant el lliurament de distincions que s’ha celebrat en la central de la Policia Local, l’alcalde ha ressaltat el treball i la dedicació de la els policies locals durant la pandèmia: “els moments complicats sempre afecten més les persones vulnerables, i per això, les administracions tenim l’obligació i el deure de posar en funcionament mecanismes per a protegir-les. I això ha fet la Policia Local de València durant esta pandèmia”.

Un treball que continua també ara amb la fi de les restriccions de mobilitat i la volta a la nova normalitat, com ha destacat l’alcalde Joan Ribó respecte a “la importància del treball de la Policia Local, especialment en labors de prevenció i mediació, en estos moments en els quals els carrers tornen a omplir-se de gent, i l’oci recupera la seua activitat, labor que serà reforçada i millorada pels nous agents que completaran pròximament la plantilla”.

Finalment, l’alcalde ha felicitat a tots les persones que hui han rebut una condecoració pel seu treball, “que contribuixen al fet que València siga hui una ciutat més segura, amable i sostenible”.

L’alcalde Joan Ribó ha estat acompanyat del regidor de Protecció Ciutadana, Aarón Cano, i altres membres de l’equip de govern, així com del Comissari Principal Cap de la Policia Local, José Vicente Herrera. En la seua intervenció, Cano ha subratllat la important labor i dedicació dels membres de la Policia Local durant la pandèmia “que van estar a l’altura del que requeria la ciutat, ni la por al contagi propi o dels vostres sers estimats va frenar eixa implicació”, i ha tingut també paraules d’agraïment per a la ciutadania valenciana, “que en un dels pitjors anys que ha passat esta ciutat en l’últim segle, ha estat a l’altura del que se li va demanar”. També ha anunciat que el mes vinent de desembre se celebrarà la primera trobada internacional sobre convivència i ciutadania “en la qual representants de diferents ciutats podrem debatre sobre estos reptes. Reptes que hem d’afrontar amb serenitat, prudència i responsabilitat. No podem substituir el debat pel combat”. Per la seua banda, el Comissari Principal Cap de la Policia Local, José Vicente Herrera ha agraït “l’esforç de totes les institucions i servicis implicats en la lluita contra la pandèmia”.