245.000 euros procedents del romanent es destinen a l’asfaltatge i la millora de vials de l’entramat urbà i urbanitzacions d’Alzira

L’ús del romanent del pressupost del 2020 ha possibilitat que 245.000 euros es destinen a la reparació d’infraestructures del municipi afectades pel transcurs del temps, la seua utilització i les condicions meteorològiques adverses. Es repararà l’asfalt de diversos trams dels carrers, tant de l’entramat urbà com de zones d’urbanitzacions, on també es procedirà a l’asfaltatge d’alguns carrers nous, amb la finalitat de millorar-ne la seguretat i accessibilitat.

Dins del nucli urbà es realitzaran treballs en els carrers del Doctor Josep González, de Favara, de Felip II, de l’Organista Cabanilles, el voltant del col·legi García Lorca i el de la Rambla. Els carrers esmentats presenten un ferm desgastat amb foradades i erosions, per la qual cosa es fressaran els laterals de la calçada actual i els transversals on siga necessari per a procedir-ne a l’asfaltatge superposat, a més d’incloure l’alçament d’embornals i pous de telecomunicació, com també la reposició de pintura de senyalització horitzontal.

Estos treballs també comportaran l’adequació dels encreuaments on es planten els monuments fallers del Doctor Ferran i Josep Pau, on l’asfalt serà substituït per rajoles de material ignífug.

Pel que respecta a les zones d’urbanitzacions, s’actuarà en aquells llocs on els vials presenten situacions de major deteriorament, així com on hi ha inexistència d’asfalt. Concretament, estos són els llocs on se centraran els treballs de millora: carrers del Vent de Migjorn; del Vent de Ponent; del Vent de Llevant; del Vent de Garbí; de l’Àguila; del Gesmiler, del Garrofer i de la Travessa, a més d’intervencions puntuals en els carrers de la Serra de la Murta, del Tallat Roig i del Magraner.

«La possibilitat de fer ús del romanent, gràcies al vistiplau del Govern central, ens permet executar este tipus d’intervencions necessàries en vials, tant de l’entramat urbà com d’urbanitzacions, que presenten major deteriorament. El condicionament i manteniment de l’asfalt continua sent una de les prioritats de treball des de la Regidoria de Serveis Urbans», segons ha declarat el regidor encarregat de l’àrea, Fernando Pascual.