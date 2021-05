247 empreses i autònoms de Burjassot es beneficien de la primera fase de les “Ajudes Parèntesis”

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

L’Ajuntament de Burjassot ha fet efectiu i finalitzat el pagament de les 247 sol·licituds dels empresaris del municipi que han sol·licitat les “Ajudes Parèntesis”, dins del Pla Resistir de la Generalitat Valenciana per als sectors més afectats per la pandèmia, inclosos en el Decret llei publicat el passat 26 de gener en el DOGV.

Amb aquest quart i últim pagament d’aquesta ajuda, el Consistori ha desemborsat més de 404.000 euros. Aquestes ajudes s’han distribuït, tal com marca el Decret llei, en la concessió d’una quantitat fixa de 2.000€ per cada persona treballadora autònoma o microempresa, amb un màxim de 10 persones treballadores i una quantitat fixa de 200€ per persona treballadora afiliada a la Seguretat Social a data 31 de desembre de 2020 d’aquestes microempreses i persones treballadores autònomes. Tot això encaminat a pal·liar les conseqüències de la pandèmia sobre els sectors productius recollits en el Decret. Les ajudes han estat dirigides a autònoms i microempreses amb un màxim de deu treballadors en els sectors enumerats, que tenen la seua seu física i/o domicili fiscal a Burjassot i que han complit els requisits marcats en les bases.

“El nostre compromís amb el teixit comercial ha sigut total des del minut un de l’inici de la pandèmia”, tal com ha assenyalat l’Alcalde de Burjassot, Rafa García, “hem fet i continuem fent tot el que és a les nostres mans perquè els sectors més afectats puguen seguir cap avant amb el major nombre d’ajudes que els puguem oferir. De fet, ja estem treballant en el que serà la segona fase en la qual s’inclouran els sectors que no van poder accedir en la primera”, ha continuat el màxim representant municipal qui també ha destacat que, en aquesta segona fase, “les ajudes comptaran amb una dotació de més d’un milió d’euros amb càrrec únicament a les arques municipals”.

En aquests dies, des de la Regidoria de Comerç, dirigida per Rosa Coca, comptant amb el treball dels tècnics de l’Ajuntament i de CEMEF, s’està treballant en la preparació de les bases de la segona fase de les ajudes per a poder abastar un major nombre de sectors als quals poder ajudar i que també s’han vist afectats directament pels efectes de la pandèmia.