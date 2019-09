25 estudiants de Carlet reben el Premi Escola, Educació i Futur a l’excel·lència educativa

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

El lliurament dels guardons es realitzarà DEMÀ DIVENDRES 27 DE SETEMBREa les 20 h al Teatre Giner.

Estos guardons, que ja porten nou edicions, reconeixen l’esforç acadèmic, el mèrit, el treball, la superació personal i la dedicació d’alumnes d’Educació Infantil, Primària, Secundària, Batxillerat, Cicles Formatius i Educació d’Adults dels diferents centres de la ciutat. El consell escolar de cada centre és l’encarregat d’avaluar els seu alumnat i escollir un alumne/a premiat per cada cicle educatiu. Al llarg dels anys i a punt de complir la desena edició d’estos guardons, s’han anat detectant situacions que preocupen la comunitat escolar. Per això, després de diverses reunions de les AMPA i claustres al llarg de l’any, s’ha decidit oferir la possibilitat a cada centre d’atorgar un premi extraordinari amb el criteri que cadascun d’ells considere oportú: a la perseverança, a l’esforç, a la superació de limitacions, etc. Es tracta d’introduir la inclusivitat també en estos guardons i que s’obriga la porta a premiar cert tipus d’alumnat pel seu rendiment personal amb independència del seu expedient acadèmic.

La cerimònia de lliurament enguany estarà apadrinada per la professora del Departament de Genètica de la Universitat de València, la carletina Maria Dolores Moltó Ruiz.