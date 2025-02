250 agricultors de Tàrbena constitueixen la primera comunitat de regants per revitalitzar camps afectats per la Xylella fastidiosa

Una iniciativa pionera para revitalizar la agricultura en Tàrbena tras la crisis de la Xylella fastidiosa

La comunidad de regantes busca impulsar cultivos sostenibles y combatir la despoblación en la Marina Baixa

Un col·lectiu de 250 propietaris agrícoles del terme municipal de Tàrbena, a la comarca de La Marina Baixa, constitueixen una nova comunitat de regants amb l’objectiu de revitalitzar aquesta zona afectada per la malaltia Xylella fastidiosa. El president de la comunitat de regants, Mateu Signes, afirma que “es tracta de la primera experiència col·lectiva que pretén donar una nova vida a l’agricultura després que pràcticament tots els almendros del voltant hagin estat arrencats per erradicar aquesta bacteri sense cura”.

El departament d’aigües i pous de reg de l’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA) ha facilitat des de 2019 les gestions necessàries per posar en marxa aquesta iniciativa. Paral·lelament, els tres últims equips de la Conselleria d’Agricultura han col·laborat estretament amb l’organització agrària i els propietaris per concretar ajudes de regadiu, reconversió varietal i cultiu en comú.

La comunitat de regants, després de ser constituïda i triar els seus òrgans de govern, ha obtingut per part de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHJ) la pertinent concessió d’aigües que permet oferir regadius de suport a una superfície d’unes 270 hectàrees de cultiu. Els agricultors pretenen mantenir algunes parcel·les d’olivers i apostar per altres produccions com nísperos, vinyes i manzanes de la varietat autòctona Perelló, combinant així varietats tradicionals del territori amb productes d’alta demanda als mercats europeus.

Mateu Signes subratlla “la importància que pot tenir aquesta comunitat de regants com un precedent a tenir en compte amb vista a recuperar el sector agrari a la resta de la zona arrasada per la Xylella (les comarques de La Marina Baixa, La Marina Alta i El Comptat). Des que vam començar fa cinc anys, el nombre d’agricultors interessats ha augmentat i no descartem ampliar-ho si amb això millorem l’economia local i frenen la despoblació, els incendis i la desertització.”