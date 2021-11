25N: Aldaia en el camí per la igualtat

Connect on Linked in

La magistrada Lara Esteve Mallent visita el TAMA i remarca la necessitat d’adaptar els jutjats a la infància per tal d’atendre les víctimes menors de violència de gènere i vicària, integrant les seues necessitats

La localitat d’Aldaia ha preparat una extensa programació a partir del mes de novembre, com a mes de la lluita per la igualtat entre homes i dones, que tindrà com a eix principal el 25N, Dia Internacional per a l’eliminació de la violència contra les dones.

Esta setmana, el Teatre Auditori Municipal d’Aldaia, TAMA, va acollir la visita de la jutgessa magistrada Lara Esteve Mallent, per a realitzar una conferència amb el lema La violencia vicaria o por sustitución: otra forma de violencia de género. La també integrant de l’Associació de Dones Jutgesses va destacar la vulnerabilitat especial dels i les menors en casos de violència masclista: “Creo que estamos en el buen camino, tenemos las herramientas, pero tenemos que aprender a usarlas, y principalmente escuchar. Algo tan sencillo y complicado a la vez como escuchar a la infancia, a los niños y niñas, que hablan un idioma propio, y por tanto no podemos ponerlos en el mismo nivel que una persona mayor de edad. Hay que utilizar la perspectiva de la infancia”.

D’esta manera, la magistrada va destacar a Aldaia la importància de l’educació en tots els aspectes, i l’adaptació dels jutjats per a atendre a víctimes menors d’edat. “Debemos trabajar mucho en la igualdad. Es fundamental crear una educación en igualdad, que normalicen esa igualdad que todavía no existe entre hombres y mujeres. Es crucial porque al final estos niños y niñas van a ser los que después van a dictar las normas y a dirigir la sociedad.”

25N

La programació contempla a més la presentació del llibre “calladita no eres más bonita”, el projecte “De puertas para adentro”, la videoconferencia La discapacidad como factor de riesgo en la violencia de género, o la iniciativa El latido de las mariposas depende de nuestra actitud, entre altres. D’esta manera, i fins a finals d’any trobem activitats programades en la lluita per la igualtat a Aldaia. Consulta tota la programació en www.aldaia.es