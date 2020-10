269 nous contagis en 14 dies en la Ribera, situació preocupant

Print This Post

La situació de la Ribera comença a ser preocupant en quant a nivell de contagis, en els darrers 14 dies s’ha registrat la xifra de 269 nous contagis el que puja ja la taxa per habitant a 208 per cada 100.000



Aquesta situació preocupa als edils que es plantejen ja messures per tal de posar fre a la situació, que podria arribar a una saturació sanitaria que en estos moments seria fatal per a hospitals com el de la Ribera



Alzira, Carlet i Guadassuar es troben al cap de la llista en contagis



Diego Gómez Alcalde d’Alzira demana a la població sobretot tindre cura amb les reunions socials que són les que presenten major nombre de brots de contagi

Maria Josep Ortega alcaldessa de Carlet altra de les localitats riberenques amb un índex més alt de positius , es troba molt preocupada davant la situació i demana molta precaució

Tota la població es troba ara a l’espera de saber quines seran les mesures col·lectives que el govern valencià oficialitzara en les pròximes hores