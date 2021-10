28 restaurants participaran en l’IV Concurs de ‘Arròs amb Fesols i Naps Vila de Catadau’

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

En aquesta edició, que es realitza una altra vegada de manera presencial, la població podrà cuinar aquest tradicional plat fora de concurs



Catadau es prepara per a celebrar l’IV Concurs de ‘Arròs amb Fesols i Naps Vila de Catadau’, que tindrà lloc aquest diumenge a partir de les 10.00 hores en la plaça Bosch Marín, i en el qual participaran 28 restaurants de diversos municipis com Alginet, Alzira, Carcaixent, Carlet, Catadau Cogullada, Cullera, El Palmar, L’Alcúdia, Llombai, Massamagrell, Siete Aguas, Sueca, Tavernes de la Valldigna, Tous i València.



Un concurs, organitzat per la Regidoria de Festes de l’Ajuntament de Catadau i Les teues Notícies de la Ribera, que torna enguany amb més força que mai després de l’edició virtual que va tindre lloc l’any passat a causa de la COVID-19. En aquest concurs es repartiran tres premis dotats amb 500 euros (1r. Premi), 300 euros (2n. Premi) i 200 euros (3r. Premi). A més, tots els restaurants que participen rebran un taulell commemoratiu.



Aquesta IV edició comptarà amb la participació de restaurants de la localitat i del municipi veí de Llombai com el Restaurant Rostidor de Catadau, mentre que de Llombai participaran els restaurants Ca Ladio, Ros Estudi i Tabick Lounge.

Per part seua, els restaurants d’altres municipis que visitaran Catadau aquest diumenge són el restaurant L’Alfàbega d’Alginet, Ca Tomàs, Hotel Lluna i l’Associació Cultural Falla El Mercat d’Alzira, restaurant L’Espardenyot de Carcaixent, restaurant Club de Tennis de Carlet, restaurant La Coma de Cogullada, restaurant La Mar Salà de Cullera, Bon Aire del Palmar, restaurant Miguel i Juani de L’Alcúdia, restaurant Avinguda 2.0 de Massamagrell i Gambrinus de Siete Aguas. A més, participaran diversos restaurants de Sueca com Sequiol 2.0, La Granja, La Cancel·la, El Rebost i El Nano, mentre que de Tavernes de la Valldigna vindrà Casa Macario i de Tous la Fonda Tous.



Aquesta IV edició del Concurs de ‘Arròs amb Fesols i Naps’ també comptarà amb la participació de diversos restaurants de València com a restaurant Sandra, Bon Estar, Hanoo i restaurant La Salut.



Una de les novetats, d’aquesta edició és que qualsevol persona de la població que haja comprat el tiquet pot cuinar el ‘arròs amb fesols i naps’ fora de concurs amb ingredients i utensilis facilitats per l’Ajuntament. A més, com en altres edicions les persones que hagen comprat els tiquets podran gaudir d’un plat d’arròs, beguda i postres.