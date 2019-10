29 d’octubre, Dia Mundial de l’ICTUS

Connect on Linked in

Una atenció precoç pot salvar vides

Hui, 29 d’octubre, és el Dia Mundial de l’ICTUS, una patologia que s’ha convertit en la primera causa de mortalitat entre dones i la segona entre homes. Per aquesta raó, el Sindicat de Tècnics d’Infermeria (SAE) ha elaborat un cartell informatiu per a previndre a la població de l’aparició d’aquesta malaltia cerebral que afecta a 120.000 persones cada any a Espanya.

Aquests cartells, repartits entre hospitals i centres de salut de tot el país, tenen l’objectiu de visibilitzar la malaltia cerebral i aconsellar a la població per a previndre més casos. Entre les recomanacions dels experts trobem un canvi en l’alimentació, reduint la ingesta de carns i productes processats, evitar el consum de tabac i alcohol i fer exercici.

L’ICTUS és una malaltia que pot afectar a qualsevol persona. Encara que el risc es multiplica a partir dels 60-65 anys, la forma de vida actual ha fet que el risc de patir-la s’haja incrementat en un 25% entre la població adulta jove.

Una atenció precoç pot salvar vides, per la qual cosa en cas d’aparició de símptomes com ara la pèrdua de força o visió, dificultats per a expressar-se o dolor de cap brusc es recomana anar al metge al més prompte possible.