297 nous casos de COVID-19 a la Comunitat Valenciana!

Nous casos i noves xifres de coronavirus a la Comunitat Valenciana, la corba ascendeix a 1901 casos a la comunitat. A més, Barceló ha comentat que estan treballant per garantir el subministrament de materials a hospital i residències entre altres. La consellera ha aclarit els dubtes sobre l’operació ruta de la seda, on s’han noliejat dos avions per importar material de proveïdors xinesos a la Comunitat Valenciana. Seguirem informant-los sobre com es desenvolupa l’epidèmia als pròxims dies. Mentrestant, quedeu-vos a casa.