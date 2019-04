2a Ruta del Magre, Carlet

Print This Post

Prop de 150 persones participaren dissabte en la segona edició de la Ruta del Magre. Una ruta a la qual se sumaren veïns i veïnes de Llombai, Catadau, Alfarb, Benimodo, Carlet, l’Alcúdia,Guadassuar i Algemesí i que va confluir a Carlet al voltant de les 12 del migdia.

La ruta per la senda fluvial va confluir a Carlet, on els participants comptaren amb diverses activitats. D’una banda, els participants en la ruta feren una plantació d’una vintena de fleixos i tamarindes en la ribera del Magre per tal de recordar esta jornada. A més, també participaren en el taller organitzat pel Consorci Ribera-Valldigna anomenat “Descobrir els animals i plantes del teu entorn”.

A més, la ruta del Magre tingué també una sorpresa, ja que al costat del punt de trobada l’artista de l’Alcúdia Paco Castelló va exposar al mateix riu amb una sèrie de treballs que ja va exposar a la Casa de la Cultura de l’Alcúdia en l’exposició “Magremeua”. Una sèrie d’escultures amb materials naturals trobats al riu (branques, pedres…) i treballats per a formar esta mostra que Paco Castelló va anomenar “Embrancats”.

La ruta va comptar amb la participació d’alcaldes i regidors dels ajuntaments implicats, a més de representats de col·lectius com El Magre plataforma ciutadana, Xúquer Viu, així com representats del CIREF (Centre Ibèric de Restauració Fluvial) i de la Mesa pel Serpis.

Des de la Mesa del Magre, que reunix alcaldes i regidors dels ajuntaments, esta iniciativa conjunta no sols incidix en el manteniment i conservació de la ruta, que a més vertebra el conjunt de poblacions riberenques, sinó també en la recuperació del riu i en en el fet de reclamar una mirada cap al riu.