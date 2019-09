3.000 persones disfruten del primer concert de «Música a la Mar» a la Platja de les Arenes

Connect on Linked in

La regidora de Cultura de l’Ajuntament de València, Glòria Tello, ha ressaltat que més de 3.000 persones han disfrutat a la Platja de Les Arenes del primer dels concerts del cicle “Música a la Mar” que ha organitzat la regidoria de Cultura, a través del Palau de la Música, per a tota la ciutadania. El concert el vam protagonitzar la Sedajazz Big Band i hi van participar grans músics valencians, amb la col·laboració de les cantants Thaïs Morell, Victorija Pilatovic i Arai Martínez.



«Esta iniciativa cultural naix amb la idea d’acostar concerts de qualitat a la ciutadania de manera gratuïta i, també, per dinamitzar l’activitat econòmica de les nostres platges i dels seus locals durant la nit. Esta primera experiència ha sigut un l’èxit de públic, i estem segurs que este cap de setmana es repetiran les bones dades d’assistència», ha dit la regidora Glòria Tello, al temps que ha recordat que «a l’Ajuntament treballem perquè que tots, veïns i visitants, disfruten de la cultura i de les nostres platges».



L’escenari dels tres concerts té 300 metres quadrats amb una cúpula transparent, dos torres laterals de so i dos prolongacions de pantalles LED de 4 per 2,60 metres, en un lloc on s’han disposat 1.000 cadires per al públic sobre l’arena. A més, s’ha inclòs una zona de músics entre bastidors, sistemes sanitaris i una ambulància per a atendre els possibles incidents.



Demà dissabte serà el torn de l’Orquestra de València dirigida pel seu titular, Ramón Tébar, amb un programa rítmic i colorista, amb peces molt conegudes pel públic de Ravel, Rimski-Kórsakov, Chabrier, Albèniz i Falla.



El tercer i últim concert serà este diumenge 8 de setembre, quan la Banda Simfònica del Marítim, una selecció de totes les societats musicals dels poblats marítims, dirigida per Víctor Soria Uriós, interpretarà un programa basat en famoses bandes sonores de cinema.



Glòria Tello ha animat a la ciutadania a acudir i disfrutar d’estos concerts «gratuïts i que estan en un entorn incomparable. Es tracta d’una experiència molt agradable que recomanem a tot tipus de públic, de totes les edats i condicions”.