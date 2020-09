3 de cada 4 banyistes enquestats en la campanya ‘Circula la teua llanda al groc’ estan satisfets amb la gestió dels residus a les platges de València

Un equip d’informadors mediambientals han recorregut durant 15 dies les platges de València per conscienciar sobre la importància del reciclatge

El vicealcalde i regidor d’Ecologia Urbana, Sergi Campillo, ha agraït la col·laboració encetada enguany entre l’Ajuntament de València i l’entitat Cada Lata Cuenta, programa europeu de sensibilització mediambiental que promou el reciclatge de llaunes de begudes en esdeveniments i espais públics. Campillo ha destacat la bona acollida i ha qualificat “d’èxit” la campanya desenvolupada este estiu sota el nom “Circula la teua llanda al groc” que ha tingut lloc a les platges de la ciutat.



La campanya ha tingut com a objectiu conscienciar i sensibilitzar sobre la importància de reciclar per fomentar l’economia circular i promoure el turisme més sostenible. La Malva-rosa, El Cabanyal, Pinedo, Perellonet, El Saler, La Devesa i Garrofera han acollit esta campanya durant 15 dies del mes d’agost. L’equip d’educadors mediambientals han traslladat als banyistes la importància de cuidar el nostre entorn mitjançant un acte tan simple i significatiu com és dipositar les llandes al contenidor groc. També s’ha realitzat una enquesta a 500 persones dels quals el 75 per cent qualifica de bona o molt bona la gestió dels residus en les platges de València. El vicealcalde i regidor d’Ecologia Urbana, Sergi Campillo, assenyala que estes dades “són un estímul per continuar millorant i posar en valor el treball que s’està fent des del Servici de Gestió Sostenible de Residus Urbans de l’Ajuntament i en especial el treball que es fa durant la campanya d’estiu en les nostres platges, tant les urbanes, al nord del Port, com les del sud on enguany s’ha modificat el protocol per tal de fer-lo compatible amb el benestar de molts animals que viuen en este entorn natural com ara el corriol camanegre”.



Este és el primer estiu que es desenvolupa a València la campanya “Circula la teua llanda al groc”, que també ha passat per les platges de Canàries, Catalunya i Balears. Pablo García, director de Cada Lata Cuenta a Espanya, ha explicat que “la resposta de públic a esta iniciativa ha estat tot un èxit. Tenint en compte les circumstàncies tan difícils que vivim, estem molt satisfets d’haver estat presents a la ciutat, donant suport al turisme local i creant platges més segures i sostenibles”. Una cosa que, com destaquen des d’este programa europeu de sensibilització mediambiental, “ha estat possible gràcies a la bona acollida per part dels banyistes, que han estat molt receptius, així com a l’Ajuntament de València, amb el qual hem treballat colze a colze per fer realitat esta campanya i seguir conscienciant sobre la necessitat de cuidar el nostre entorn”.



El vicealcalde i regidor d’Ecologia Urbana, Sergi Campillo, també ha valorat esta col·laboració que espera tinga una continuïtat en els pròxims anys.