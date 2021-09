300 gimnastes participen en el VIII Trofeu Nacional Vila Quart de Poblet de Gimnàstica Rítmica

Connect on Linked in

El cicle Tardor al riu porta novetats com a classes de ioga en plena naturalesa o la ruta de l’aigua

Tots els esdeveniments són gratuïts i destinats al públic familiar

Canviem d’estació i la tardor ve carregat d’activitats i novetats a Quart de Poblet. El dissabte al matí tres-cents xiquets i xiquetes participen en el VIII Trofeu Nacional Vila Quart de Poblet de Gimnàstica Rítmica. La localitat s’omplirà de gimnasta de tots els clubs de la Comunitat, d’altres llocs d’Espanya, com Terol i Saragossa i de fora d’ella, com és el cas d’Andorra. La cita serà de 10 a 14horas en el Pavelló cobert municipal del municipi les instal·lacions del qual acaben de ser reformades. La quartera Claudia Moreno, gimnasta de primera categoria i campiona nacional en 2020 en la categoria de júnior absolut, competirà per alçar-se amb aquest trofeu. Sobre el tapís realitzaran els seus exercicis des de prebenjamins a sènior, en modalitats individual i conjunt i en els nivells autonòmic i nacional.

Qui no acudisca al Trofeu de Gimnàstica Rítmica pot tindre una cita amb la naturalesa i fer seguiment de tortugues a les 10.00 en el llit del riu. Aquesta activitat gratuïta serà la que estrene una nova edició de Tardor al Riu. Però l’àrea dirigida per Juan Medina introdueix una novetat que segur serà un èxit: classes de ioga en plena naturalesa. La primera classe està programada per al 27 de novembre però ja es pot reservar enviant un mail a participa@limne.org. Una altra innovació en Tardor al riu serà la Ruta de l’Aigua que està programada una vegada al mes. En aquesta estació es podran realziar també plantació d’arbustives o tallers de recollida de residus per a conscienciar a tota la família sobre la importància de cuidar el parc natural.

Esport, naturalesa però també cultura a Quart de Poblet. Una de les millors opcions és acudir a L’Estació, un edifici històric multidisciplinari que alberga una exposició gratuïta sobre la història del ferrocarril en el municipi, i on trobaràs imatges i objectes dels últims dos segles. L’ Estació, inaugurada el divendres 10 de setembre, també és punt d’informació turística i des d’allí s’organitzen visites guiades gratuïtes pels llocs més emblemàtics de Quart de Poblet. Per a concertar una ruta personalitzada amb la persona experta en turisme es pot escriure a turismo@quartdepoblet.org o acostar-se directament a aquest edifici històric els divendres de 16.30 a 20.30 hores i els dissabtes de 10.00 a 14.00 hores. L’ Estació es troba al carrer Reverend Pare José Palacios número 1 ( al costat de la parada de metro i enfront de la Biblioteca Municipal Enric Valor).

I si el que prefereixes és gaudir d’un bon llibre pots acudir a la Biblioteca de dilluns a divendres de 10.00 a 14.00 i de 15.30 a 20.00. Amb motiu del Dia Mundial de l’Alzheimer s’ha preparat un expositor on trobar material audiovisual i llibres relacionats amb la memòria.