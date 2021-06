33a Volta a Peu d’Alzira

Connect on Linked in

El Club d’Atletisme LA RABOSA d’Alzira es troba immers, al cap d’un any d’aturada, en l’organització de la tradicional VOLTA A PEU D’ALZIRA que se celebrarà aquest pròxim dissabte 10 de juliol, amb eixida i arribada al carrer Gabriela Mistral, als voltants del Parc de la Alquenencia.



La prova absoluta, sobre un recorregut de 8 quilòmetres amb la pujada a la Rotonda del Santuari de la Mare de Déu del Lluch, s’iniciarà a les 19.30 h. per a corredors/as des de 15 anys i amb categories des de júniors fins a veternas/us C. La inscripció a la prova tindrà un cost de 5€ i tots els participants tindran una samarreta tècnica de regal, sent el número màxim d’inscrits permesos de 1.000 participants.



S’efectuara un control de temps de tots els corredors mitjançant el sistema electrònic de XIP, dut a terme per l’empresa RUNÁTICA, on es realitzaran les inscripcions, amb els següents avantatges:

Que cada corredor podrà comprovar el seu temps final de la prova.



Tindrà accés a poder imprimir-se un diploma de record, amb el temps oficial acreditat en la prova



Tindrà accés a un ampli reportatge fotogràfic en diversos punts de la prova, així com a un reportatge de vídeo que es realitzarà en la zona d’arribada.

Trobarà en la pàgina RUNÁTICA totes les estadístiques sobre la prova (lloc en la seua categoria, participants per clubs, edats, sexes,…).

L’edició d’enguany es troba subjecta a la normativa COVID19 en temes de seguretat pública, la qual cosa comporta per als participants entre altres coses:



L’ús de màscara, gel desinfectant i distància de seguretat en la zona d’eixida i arribada.

Eliminació de: les proves infantils, avituallament de melons i sucs, servei de vestuari, servei de massatges per a les/us corredores/és, servei de dutxes a meitat i final de la carrera, sorteig de regals per als participants, inscripcions en el Centre Comercial Ribera del Xúquer i quantes comporten una massificació de persones no controlables per l’organització.



Continuarem oferint a totes/us les/us corredores/és l’avituallament d’aigua fresquita a meitat de carrera (km 4), avituallament final individualitzat d’aigua, beguda isotònica, gelat, rosquilletas, etc.



La seguretat de la prova està garantida pels serveis oferits pels més de 100 col·laboradors de la Rabosa, la Policia Local i Protecció Civil d’Alzira, tant de la seua àrea de seguretat com la de sanitat.



La prova serà retransmesa en directe per l’empresa AIRTEK, podent-se seguir tant per internet com per una pantalla gegant que s’instal·larà en la línia d’eixida i que es cobrirà mitjançant tres càmeres fixes i una mòbil.



Esperant que informe de l’esdeveniment a tots els ciutadans seguidors del seu mitjà de comunicació, reba una cordial salutació.