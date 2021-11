35 empreses turístiques valencianes participen en un esdeveniment professional amb el mercat aragonés en el centre de Saragossa

Print This Post

València Turisme i Turisme Comunitat Valenciana organitzen una trobada professional en el centre de la ciutat, en el qual participen totes les marques turístiques valencianes i 30 agents de viatges aragonesos

L’esdeveniment es va celebrar anit com a avantsala del Salón Aragonés del Turismo (ARATUR), que se celebra des de hui i fins al diumenge en el Palau de Congressos de Zaragoza

València Turisme i Turisme Comunitat Valenciana, en col·laboració amb el Patronat Costa Blanca, van celebrar anit en el centre de Zaragoza una trobada professional en la qual van participar totes les marques turístiques i 35 empreses turístiques valencianes per a acostar els seus productes a un total de 30 agents de viatges aragonesos i fomentar així la desestacionalització de les visites del mercat aragonès al nostre territori.





A l’esdeveniment va assistir el diputat de Turisme de la Diputació de València, Jordi Mayor; els regidors de Turisme de Cullera i Gandia, Débora Marí i Vicent Mascarell, respectivament; a més de responsables de les comunitats autònomes expositores del Salón Aragonés del Turismo (ARATUR), que ha començat aquest matí i se celebrarà fins diumenge que ve en el Palau de Congressos de la capital aragonesa.



L’objectiu de l’acció, segons el diputat de Turisme, Jordi Mayor, va ser “presentar als agents de viatges aragonesos l’oferta de producte experiencial de la Comunitat Valenciana, tant l’àmbit litoral, com en l’urbà o a l’interior, perquè l’incloguen en els seus catàlegs de viatges i desestacionalitzar així els viatges del viatger aragonès al nostre territori, en la seua majoria realitzats a l’estiu a les nostres platges”.



El mercat aragonès ocupa la 6a posició en nombre de viatges a la Comunitat Valenciana. En 2019 es van registrar un total de 636.443 viatges i la província de Castelló va rebre el major número d’aquests visitants, concretament el 46% del total.



L’esdeveniment va consistir en la celebració inicial d’una taula de treball entre empreses turístiques de la CV i agents de viatges aragonesos. Posteriorment es va oferir als assistents un sopar-degustació de productes i elaboracions gastronòmiques valencianes,amb Aigua de València, entrants típics valencians elaborats per cuiners de Gandia, arrossos preparats pels professionals de Cullera i vins de la D.O. Valencia. Les postres servides van ser elaborats amb productes alacantins (com a torró Xixona i dàtils), amb la col·laboració de Costa Blanca.



ARATUR



València Turisme participa del Salón Aragonés del Turisme (ARATUR), que se celebra des de hui i fins al diumenge en el Palau de Congressos de Zaragoza, en l’estand de Turisme Comunitat Valenciana i amb els municipis de Cullera, Gandia i Sagunt com coexpositors.



Aquest matí s’ha oferit un showcooking en directe en el qual s’ha elaborat la tradicional fideuà de Gandia, que s’ha degustat entre el públic visitant juntament amb vins de la DO València.



En la fira participen comunitats autònomes, empreses turístiques, països, entitats promotores de l’enoturisme, turisme actiu, esportiu i tecnològic, allotjaments, balnearis, paradors de turisme, estacions d’esquí, majoristes de creuers, agències de viatge i centrals de reserva, entre altres sectors.



Es tracta de la quinzena edició de la fira, prevista inicialment per al mes de maig, però posposada fins ara a causa de la pandèmia. L’última edició celebrada va ser en 2019, quan el saló va rebre prop de 23.000 visitants i en el qual van participar 160 expositors procedents d’España, Cuba, Marruecos, Francia i Portugal.