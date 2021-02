376 sancions a Torrent durant el primer cap de setmana de confinament perimetral de la ciutat

Connect on Linked in

La Policia Local i la Nacional, amb la col·laboració de Protecció Civil, van disposar fins a huit controls en diferents punts clau de la ciutat, per a garantir que ningú entrara ni isquera del terme municipal

L’Ajuntament de Torrent ha donat a conéixer les xifres de les sancions relacionades amb el confinament perimetral del passat cap de setmana, el primer en el qual s’ha aplicat aquesta mesura decretada per la Generalitat, que ascendeixen a un total de 376 denúncies. En aquest aspecte, l’Alcalde Jesús Ros ha posat en valor “l’esforç dels cossos de seguretat per garantir el compliment de les mesures sanitàries, així com per vetlar pel benestar de la ciutadania, dia rere dia, en aquests moments tan complicats”.

I és que Torrent va desplegar un dispositiu policial especial per a garantir que ningú entrara ni isquera de la ciutat durant el cap de setmana, amb fins a huit controls en punts clau de la ciutat, fruit de la col·laboració entre els cossos de la Poliía Local i la Nacional, en col·laboració amb Protecció Civil, que van treballar per a l’adequat funcionament d’aquesta intervenció.

D’aquesta manera, la Policia Local de Torrent va efectuar un total de 245 sancions per infringir el tancament perimetral del municipi al llarg del cap de setmana, mentre que la Policia Nacional va portar a terme un total de 131 denúncies en aquesta mateixa línia. Així mateix, també es van produir diverses sancions relacionades amb el COVID-19, desglossades de la manera següent: 42 per no portar la màscara, 16 per infringir la restricció de la mobilitat nocturna, 6 a locals que no complien les normes, 2 per fumar i 14 per anar en grups de més de dos no convivents.