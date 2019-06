38 noves beques formatives destinades als estudiants de l’Alcúdia

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

L’Ajuntament crea 18 beques pròpies, dotades amb 9.000 euros en total, destinades a l’alumnat major de 18 anys i resident al municipi.



Paral·lelament al programa, s’ofereixen altres 20 beques corresponents a “La Dipu et Beca” perquè els estudiants puguen treballar i formar-se aquest estiu mitjançant l’aplicació pràctica dels coneixements adquirits al llarg de la seua formació.



Enguany, l’Ajuntament fica a l’abast de l’alumnat del municipi un total de fins a 18 beques formatives destinades a aquells i aquelles que es troben cursant una formació de grau universitari o cicle formatiu de grau superior: unes beques que, a més a més, es complementen amb les 20 que s’ofereixen en el marc del programa de la Diputació “La Dipu et Beca”.



Com és habitual, l’objectiu principal de les beques és que els estudiants del municipi puguen formar-se en l’àmbit local i mitjançant l’aplicació pràctica dels coneixements que, al llarg de l’any acadèmic, han anat adquirint durant la seua formació. Cada una de les beques estarà dotada amb un import de 500 euros, amb un període de duració d’un mes (començant l’1 de juliol). No obstant això i si és el cas, es podrà prorrogar fins a dos mesos (com a màxim, fins al 31 d’agost).



Pel que fa a les beques ofertes i finançades per l’Ajuntament, 5 persones becades (d’acord a la seua titulació) podran exercir la formació a l’Escola Infantil, 4 a l’Escola d’Estiu, 1 a Comunicació, 2 a les dependències municipals, 1 a turisme i 5 a la Policia Local. Així mateix, els requisits tornen a ser els mateixos que els de l’any anterior, com el fet que els sol·licitants hagen de tindre 18 anys complits, estar cursant alguna de les ensenyances oficials especificades a les bases o haver superat més del 25% dels crèdits de la seua formació.



D’altra banda i paral·lelament a aquest programa, els estudiants també poden sol·licitar les beques formatives que corresponen al programa “La Dipu et beca”. En aquest cas, s’han ofert 20 beques, de les quals 2 estaran destinades a les persones que exerciran les seues tasques a Serveis Socials, 1 a comunicació, 1 a informàtica, 2 a ADL (Agència de Desenvolupament Local), i 14 a les Oficines Municipals.

Per a tots aquells interessats i interessades a accedir a les beques, es pot trobar tota la informació i les bases a la pàgina web de l’Ajuntament: https://www.lalcudia.com/web/