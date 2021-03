39 persones realitzen el seu itinerari socio laboral en Novaterra Alzira i 7 aconsegueixen treball en 2020 malgrat la pandèmia

Connect on Linked in

Novaterra Alzira ha acompanyat a 39 persones en el seu itinerari d’inserció socio laboral en els seus primers 6 mesos de vida des de la seua obertura en juny

El 64% d’estes persones són dones i més de la meitat tenen menys de 44 anys

7 d’estes persones van aconseguir treball en només 6 mesos d’itinerari

La Fundació Novaterra, fundació valenciana amb 30 anys d’experiència en inserció socio laboral, va inaugurar la seua nova seu a Alzira en juny del 2020 gràcies a un conveni amb l’Ajuntament d’Alzira. La crisi ocasionada per la pandèmia ha suposat un dur colp per a les persones en situació de dificultat per a aconseguir treball. Precisament per esta raó es va considerar prioritari continuar avant amb l’obertura i inici de les accions previstes, malgrat les dificultats.

Novaterra Alzira, amb seu al Centre de Participació Ciutadana en el barri de l’Alquerieta, està formada per un equip de dos persones, Claudia i Merche, amb àmplia experiència en el sector de la inserció socio laboral i la busca activa d’ocupació, i veïnes de la localitat, amb un ampli coneixement de les dificultats de l’entorn. En només sis mesos d’activitat han rebut 48 persones derivades dels Serveis Socials Municipals i d’altres entitats col·laboradores, 39 de les quals van iniciar el seu itinerari d’inserció socio laboral.

El 64% d’aquestes persones són dones i més de la meitat tenen menys de 44 anys. A finals d’any 7 persones d’entre 25 i 48 anys ja havien aconseguit un lloc de treball en les empreses Alzicoop, Reciclatges Grannmin, Terra Mar i Arrels Fruits, Once i Girsa, Gestió Integral de Residus Sòlids. En total des del servei s’ha contactat amb 44 empreses de la zona perquè compten amb Novaterra en els seus processos de selecció, i més de la meitat ja l’estan fent.

Estos resultats són conseqüència d’una ràpida adaptació de la Fundació Novaterra a la situació provocada per la pandèmia, passant de realitzar tutories i tallers grupals de forma 100% presencial, a fer-ho per mitjans 100% telemàtics, primer amb cridades de telèfon i Whatsapp, i a poc a poc incorporant diferents plataformes de videoconferència i formació en línia fins ara desconegudes tant per a l’equip com per a les persones d’itinerari, però hui dia bàsiques en l’operativa de l’entitat.

“Vam fer una “auditoria tecnològica” i una a una ens preocupem que les persones comptaren amb dades per a la seua connexió a internet, proporcionant a qui ho necessitava tant la connexió com el dispositiu preparat per a això, combatent amb això l’exclusió digital, de la qual poc s’ha parlat en aquesta pandèmia, i que ve a sumar-se a les dificultats amb les quals ja compten les persones que realitzen el seu itinerari. En poc dies, comencem a teletreballar sense parar pràcticament l’activitat”, destaca Emili Altur, Gerent de l’organització.

Des de l’àrea de Serveis Socials hem apostat des del primer moment per la Fundació Novaterra. “La coordinació entre les dos entitats és molt estreta tant en l’atenció a la ciutadania com l’impuls d’iniciatives sociocomunitàries i compartim valors com la transparència, que posa de manifest la eficàcia dels programes que duen a terme. La incorporació de nous agents socials com aquests és imprescindible per a l’agenda social col·laborativa de nostra àrea i des de l’Ajuntament valorem molt positivament aquests resultats”, ha explicat la regidora, Marina Mir.

Establiment de llaços a la comarca de la Ribera

Entre els objectius de Novaterra Alzira està la vertebració amb el territori i fomentar el treball en xarxa. Per a això durant el 2020 s’ha presentat Novaterra Alzira a l’Ajuntament d’Alzira, en el Institut d’Educació Secundària Eduardo Primo Marqués en el Cicle Formatiu Grau Superior d’Integració Social de Carlet i a la Fundació Cepaim per a treballar en xarxa en la cerca d’ocupació.

També es va presentar en el CPC la Promotora d’Empreses de Triple Impacte, una nova iniciativa de Novaterra que es desenvoluparà al llarg del 2021 i que busca promoure la creació d’empreses amb un impacte social i ambiental positiu. A l’acte van acudir empreses com AVSA i Llavorem Agricultura Social Coop.V. I representants de diferents entitats i universitats com la Fundació Cepaim, el Col·legi Sagrada Família, el CEEI València, la Universitat Politècnica de València i Florida Universitària.

Finalment, 8 persones s’han involucrat com a voluntàries en la seu d’Alzira per a donar suport al treball allí desenvolupat. Dins del voluntariat va tindre lloc també la primera Campanya de Nadal “Més que una Flor”, amb quasi 30 anys d’història en Novaterra, en la qual es van vendre més de 300 flors de Pasqua Solidàries per a captar fons per a l’entitat entre col·legis, empreses, i particulars d’Alzira i voltants.

Novaterra

Novaterra és una fundació valenciana que durant quasi tres dècades ha acompanyat a més de 5.000 persones en la seua inclusió social a través de l’ocupació amb un èxit d’inserció mig anual del 50%. En 2020, en plena pandèmia del Covid19, 200 persones han trobat una ocupació després del seu pas per Novaterra.

Per a aconseguir els seus objectius Novaterra ofereix orientació i intermediació socio laboral personalitzada, connectant persones amb empreses per a la inserció laboral. Un servei que ofereix de manera totalment gratuïta gràcies al suport de més de 50 empreses col·laboradores, 150 particulars i un extens patronat de mig centenar d’entitats i particulars.

Ofereix així mateix una escola de formació en professions amb eixida laboral i en competències bàsiques per a exercir correctament qualsevol lloc de treball. I fomenta, l’emprenedoria a través dels programes Dona Emprèn, enfocat a dones emprenedores amb el suport d’accés al crèdit de Caixa Popular, i La Promotora d’Empreses de Triple Impacte, de recent creació.

Finalment, a través de Novaterra Grup, la fundació participa en la creació d’empreses socials especialitzades en restauració, logística i serveis per a la comunitat que ofereixen productes i serveis competitius i respectuosos amb les persones i amb el planeta. Estes empreses ofereixen l’oportunitat d’aprendre a treballar treballant i adquirir l’experiència i confiança necessària per a fer el salt al mercat laboral.