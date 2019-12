4.127 corredors marquen el rècord de participació en la Sant Silvestre de Torrent

Connect on Linked in

En la prova solidària es van recaptar més de 6 tones d’aliments no peribles destinats al Punt d’Aliments municipal

L’agenda de carreres esportives de Torrent s’ha tancat aquest 2019 amb la Sant Silvestre, que es va celebrar el divendres passat amb eixida i meta en la plaça Major. La prova, organitzada pel consistori torrentino al costat de la Fundació Esportiva Municipal (FDM) i l’empresa G-ESPORT, Gestió Esportiva, ha sigut tot un èxit de participació marcant un rècord de 4.127 persones. Però no tot és esport i diversió en aquesta carrera, sinó que la solidaritat és un senyal d’identitat, ja que els runners entreguen un quilo d’aliments en recollir el seu dorsal, amb el que es van aconseguir recollir més de 6 tones, que han sigut destinats al Punt d’Aliments municipal.

La carrera és una de les més divertides de l’any, ja que els participants es posen les seues millors disfresses, bé en grup com de manera individual. D’aquesta forma, pirates, pallassos, indis i una infinitat de personatges més, van iniciar la carrera després del tret d’eixida per part de la regidora d’Esports, Susi Ferrer, i l’alcalde Jesús Ros. Els corredors van donar inici a la prova, pujant i baixant per l’avinguda Al Vedat, fins a arribar a la meta, situada també en la plaça Major. “La Sant Silvestre destaca per ser una carrera solidària, però també inclusiva, oberta a tots i totes independentment de la seua edat o condició”, ha destacat Ferrer. Igualment



Per a premiar la creativitat de les disfresses, l’Ajuntament de Torrent, a través l’empresa municipal Idea’t, va entregar premis en tres categories: modalitat infantil, adulta i en grup. Aquestes recompenses consisteixen en xecs per a utilitzar en establiments de la localitat, una iniciativa que fomenta el comerç local. Entre les novetats d’enguany, el públic va participar en dos sortejos organitzats també per Idea´t. A aquests premis s’optava amb el número de dorsal de cada runner, sent dues persones les afortunades que es van emportar un deliciós pernil i una moderna bicicleta.



Els guanyadors i guanyadores, que van rebre el premi de la mà de la regidora d’Esports, i de la gerent d’Idea’t, Maria Muñoz, són els següents:

Resultats Carrera;

Homes;

1r Jose Antonio Teller (2790)

2n Javier Carrión (246)

3a Miguel Lorente (1097)

Dones;

1a Amparo Martínez (1163)

2a Maniemy Azorin (578)

3a Rosa María (261)

Guanyadors Diversitat;

1r José Moreno (11-15)

2a Estela Benavent (8-14)

3r Miguel Richmound (6-16)