4 persones treballaran durant aquest estiu en tasques de prevenció d’incendis en el Vedat i barrancs de Torrent

Des de juliol a setembre es duran a terme treballs de condicionament, desbrozamiento i neteja en aquestes zones

Amb l’objectiu de conservar el patrimoni forestal de Torrent, l’Ajuntament ha iniciat el programa de prevenció d’incendis en el Vedat i barrancs del municipi. D’aquesta manera, des de l’1 de juliol fins al 30 de setembre, un equip format per 24 persones – 5 capatassos i 19 peons – treballaran durant tres mesos executant tasques de neteja en aquestes zones boscoses.



Els treballs de condicionament es duran a terme en grups segons les funcions. D’una banda, el mantenint de faixes de protecció ho realitzaran en quadrilles de 8 peons i 2 capatassos, mitjançant un desbrozamiento selectiu, a causa del perill que representa l’excés de vegetació i arbustos secs en èpoques estivals o altes temperatures.



Igualment, una quadrilla de 5 peons i 1 capatàs s’encarregaran de determinats espais on per la seua dificultat d’accés es complica la labor d’extinció tallant els matolls sense afectar espècies protegides o representatives de la zona. D’altra banda, s’establirà una neteja i condicionament dels barrancs, ja que en alguns d’ells, com el de l’Horteta, dels Gils o Els Canyes, es produeix una proliferació de canyes, la qual cosa pot provocar un augment considerable de perill d’inundacions o incendi.



Així, el regidor de l’àrea de Medi Ambient, Francisco José Arnau, ha ressaltat que es tracta d’oferir “una prestació capaç de millorar les infraestructures de la nostra muntanya pública per a evitar qualsevol risc d’incendi”. En aquest mateix sentit, el consistori compta amb altres serveis pioners com Senticnel o Sideinfo, fent que Torrent siga una ciutat referent a Europa en matèria de prevenció i protecció contra incendis boscosos; o també la campanya Previfoc, que està formada per torns de vigilància de voluntaris i voluntàries de Protecció Civil.



Al mateix temps, aquest projecte repercuteix en la creació de nous llocs de treball. D’una banda, amb un augment de contractacions municipals i, per un altre, oferint experiència en tasques de treballs forestals als participants, proporcionant la possibilitat de diversificar les seues oportunitats laborals en altres camps com les brigades forestals de Diputació, brigades d’extinció d’incendis, etc.