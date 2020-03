40.000 euros per al transport dels estudiants del municipi de Picassent

Connect on Linked in

L’Ajuntament impulsa un any més les beques al transport amb la finalitat de reduir l’impacte d’esta despesa en l’economia de les famílies. La partida pressupostària està dotada amb 40.000 euros





La Regidoria de Joventut continua, un any més, impulsant l’ajuda superior, una ajuda municipal per als joves estudiants del municipi. En la passada edició foren més de 250 els i les estudiants que van ser beneficiaris/es d’estes beques que compten amb una partida del pressupost municipal de 40.000 euros.



«Entenem i pensem que és fonamental tindre una administració local que atenga les necessitats de la ciutadania, amb especial sensibilitat a col·lectius com el jove», afirma l’alcaldessa del municipi, Conxa Garcia. Per la seua part, el regidor de Joventut, Jaume Sobrevela, manifesta que «Fomentarem i promourem mesures que puguen incidir favorablement en l’economia diària, amb ajudes municipals en què es note que l’Ajuntament està al costat de les persones, de les seues realitats i necessitats».



El termini de sol·licituds per a estes ajudes finalitza el 31 de març. Els joves interessats poden presentar la documentació adient de dilluns de divendres a l’Oficina d’Atenció Ciutadana, ubicada a la plaça de l’Ajuntament, número 2.