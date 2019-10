40.000 visitants van passar per la XI Fira Comercial de la Tapa i de l’Automòbil

Connect on Linked in

Alzira ha acollit al llarg del cap de setmana la Fira del comerç, de la tapa i de l’automòbil amb una alta participació per part dels alzirenys i veïns d’altres poblacions de la comarca.

L’Ajuntament d’Alzira mitjançant Idea, va organitzar l’onzena edició de #Alzira Oberta que s’encetava divendres amb 71 comerços, 15 més que en l’edició anterior, que exposaren els seus productes i/o serveis en un ambient lúdic i festiu. Més de 14.000 m2 a les Avingudes Sants Patrons i Hispanitat, un espai molt superior a l’edició anterior.



L’alcalde d’Alzira i responsable de la regidoria de comerç, Diego Gómez, fa un balanç molt positiu de l’esdeveniment “L’actual edició de la fira comercial demostra que es tracta d’una cita consolidada que serveix per impulsar les compres a la nostra ciutat. Tenint en compte l’afluència de públic i segons els testimonis dels visitants i comerciants podem dir que ha estat un encert fer confluir la Fira amb la Shoping Night”.

La valoració que es fa és molt positiva, Alzira Oberta creix any rere any amb més de 40.000 visitants, el doble que en l’edició anterior, destacant les vesprades del divendres i dissabte en que la Fira va estar especialment concorreguda. Els visitants trobaren el millor dels nostres comerços, tastaren les tapes més elaborades i passejaren per la gran exposició de vehicles nous, semi nous i de kilòmetre zero. Esta zona, l’automobilística ha tornat a ser un dels punts més positius, per això com ja s’apuntava a la presentació l’any que ve podria fer-se en una data exclusiva dedicada només al motor.



Aquesta Fira representa una important eina d’exhibició i comunicació de l’oferta comercial i l’oportunitat de donar a conèixer, de forma directa als visitants, els productes i serveis que ofereix.



El dissabte, 19 d’octubre a les 13:00h es va lliurar el Premi a la haima millor decorada, sent la premiada l’escola de dansa, Alcompás.



El diumenge, 20 d’octubre des de les 10h fins les 14h a la plaça del Regne tingué lloc la XII Concentració Anual de vehicles clàssics procedents de tota la Comunitat Valenciana, organitzada per Retromóvil Club la Ribera, on es pogué gaudir d’una gran exposició de més de 70 vehicles clàssics.