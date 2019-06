44 joves estudiants faran les seus pràctiques formatives a l’Ajuntament de Carlet.

Connect on Linked in

A més de la Dipu et beca, els estudiants carletins opten a 30 beques valorades en 500 euros per a treballar en l’Escola d’estiu.

L’Ajuntament de Carlet torna a posar en marxa el programa de pràctiques formatives #BECARlet, que va nàixer al 2016, per aquells estudiants que vulguen ser monitors en l’escola d’estiu del municipi. Este programa, que arriba enguany a la quarta edició, oferix 30 beques formatives per a estudiants carletins, majors de 18 anys, que cursen estudis universitaris o de cicles formatius en diverses especialitats. La beca tindrà una durada d’un mes i els estudiants desenvoluparan les seues pràctiques formatives dins del programa Escola d’Estiu i Aventura d’Estiu.

Amb l’objectiu que accedisquen el major nombre de jóvens carletins a estes beques de 500 €, en la selecció de beneficiaris es valorarà la renda, el l’expedient acadèmic, l’adequació del estudis al perfil de la beca, el coneixement del valencià i, també, que no hagen accedit amb anterioritat a una beca de característiques similars.

Amb estes beques, segons explica la regidora d’educació en funcions Nela Aznar, «es tracta d’afavorir la formació i experiència de la població estudiantil en l’àmbit laboral i que, alhora, adquirisquen coneixements sobre el funcionament de les institucions públiques. Podrà servir, fins i tot, com a estímul per a tractar d’atraure en un futur els millors professionals de cada àmbit, tot això dins de l’actual context de modernització i de canvi de paradigma en la gestió de les nostres administracions».

Paral·lelament,14 estudiants universitaris i de cicles formatius majors de 18 anys podran disfrutar durant este estiu de les beques de pràctiques formatives que s’oferixen a través del programa La Dipu et beca. Un programa que té com a objectiu la formació dels estudiants en l’àmbit local mitjançant l’aplicació pràctica dels coneixements adquirits al llarg de la seua formació.

Cada una de les beques està dotada amb un import de 500 euros bruts mensuals, cofinançats entre la Diputació de València i l’Ajuntament de Carlet. En este cas, les beques seran d’un mes o de dos mesos, depenent del departament al qual estiguen adscrites.

Enguany els departaments on es faran les pràctiques seran les àrees d’intervenció, informàtica, l’Oficina tècnica d’Urbanisme, secretaria, comunicació, comerç i turisme. Estes beques tindran una durada de dos mesos. D’altra banda, hi haurà 4 beques d’un mes per al programa de classes de reforç i repàs a l’estiu per a l’alumnat amb necessitats que es desenvoluparà al llarg del mes d’agost.