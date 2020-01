440.000 persones van gaudir de les exposicions de l’IVAM en 2019

Print This Post

El públic confirma l’aposta de l’IVAM per la internacionalització del museu dins i fora del nostre territori

Als 210.000 visitants als centres de l’IVAM cal afegir els 230.000 que van visitar les seues ‘exposicions viatgeres’

L’Institut Valencià d’Art Modern (IVAM) ha tancat el 2019, any del seu 30é aniversari, amb un 23 % més de visitants. Un total de 209.474 persones van gaudir d’un programa expositiu en el qual l’efemèride de l’aniversari va tindre tot el protagonisme, enfront dels 170.730 visitants de l’any anterior.

D’aquesta manera, el museu valencià manté la tendència de creixement en el nombre de visitants des de l’any 2014 en el qual l’IVAM va comptabilitzar 72.794 assistents, la qual cosa representa un increment de quasi un 287 % en les últimes cinc temporades.

Però la programació de l’IVAM arriba molt més enllà de la que s’ofereix als valencians i turistes que passen per les seues instal·lacions. Als visitants de les seus de València i Alcoi cal afegir les 221.917 persones que a través del programa ‘IVAM Viatja’ han conegut les exposicions del museu en molts diferents llocs.

Entre altres mostres fora de territori valencià, el MAXXI de Roma que va acollir l’exposició ‘Al nord de la tempesta’ va rebre a la capital italiana 49.261 visitants, El Born Barcelona va exposar una mostra sobre Josep Renau amb fons de l’IVAM a la qual van accedir 6.466 persones, l’exposició de Susana Solano que van visitar 20.095 al Museu Patio Herreriano de Valladolid, la de dones fotògrafes al Palacio de la Aljafería de Saragossa amb 35.000 assistents, així com les mostres als Caixaforum de Barcelona i Girona que van rebre 39.962 i 14.041 visites, respectivament.

El públic, per tant, confirma fora i dins de les nostres fronteres l’aposta de l’IVAM per la internacionalitzacio del museu, la visibilització de dones artistes i el suport als creadors valencians, línies identitàries de l’IVAM que tindran la seua prolongació en la programació del 2020. Les xifres de visitants constaten que el centre torna a estar en el circuit cultural i artístic de les grans ciutats europees, al mateix temps que suposen un important repte per a mantindre el nivell de les exposicions i de les activitats que ha organitzat el museu.

L’IVAM va allotjar al Centre Julio González un total de 13 exposicions en 2019 amb ‘plats forts’ com l’exposició de Fernand Léger en coproducció amb la Tate Liverpool, la de Jean Dubuffet organitzada amb el MUCEM de Marsella, o la de l’algeriana Zineb Sedira coproduïda amb el museu Jeu de Paume de París i la Fundació Gulbenkian de Lisboa.

L’any que ha conclòs l’institut valencià ha incidit en les exposicions signades en femení com la dedicada a l’escultora Susana Solano, l’artista Lara Almarcegui, o les intervencions específiques de Soledad Sevilla i Carmen Calvo per a la façana de l’IVAM.

També cal subratllar el projecte específic que el dibuixant valencià Paco Roca va realitzar per a la Galeria 6 de l’IVAM, així com la nova lectura de la col·lecció ‘Temps convulsos’ un recorregut per les tendències artístiques de les últimes dècades. Una doble exposició va posar el focus en 1989, l’any d’inauguració del centre, un moment històric especialment significatiu.

Així mateix, l’agenda de l’IVAM s’ha convertit en un imprescindible en revistes especialitzades internacionals, com ‘Frieze’, ‘Art Forum’ o ‘Art Press’ i la premsa generalista de referència com ‘Forbes’ o ‘Wall Street Journal’ es fan ressò de les exposicions de l’IVAM i el ressenyen com a visita obligada a la ciutat de València. Prova d’això n’és l’important volum de turistes que visiten l’IVAM.

Xarxes socials i web

En l’àmbit digital també va créixer la projecció internacional del museu a través del seu web amb un total de 763.633 pàgines vistes, mentre que en les xarxes socials l’IVAM continua augmentant la seua comunitat i influència, amb 24.598 seguidors en Instagram (un 60 % més que l’any anterior que el museu tenia 15.000 seguidors), 15.607 en Twitter i 49.621 en Facebook, la qual cosa suma una comunitat activa total de 89.826 persones. Aquests resultats suposen un increment d’un 11 % més de seguidors virtuals respecte a l’any anterior.

Compra d’obres d’art

La Col·lecció de l’IVAM s’ha enriquit en 2019 amb l’adquisició de 70 obres de 29 artistes, la meitat d’aquestes dones, amb noms com Gina Pane, Zineb Sedira, Anna Malagrida, Cindy Sherman, Susana Solano, Patricia Gómez & María Jesús González. La inversió total va ser de prop de 900.000 €. Aquestes compres consoliden l’estratègia entorn del treball de les dones, els artistes valencians i els creadors procedents de països amb vincle geogràfic i cultural amb la mar Mediterrània.