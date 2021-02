45 persones aturades es formen en ajuda a domicili, neteja i instal·lacions solars

Connect on Linked in

Este és el 4t any que Carlet forma tècnics en instal·lacions solars, una formació que té una alta taxa d’inserció laboral.



Enguany són tres els cursos que s’han posat en marxa per a la formació de persones aturades, seguint la línia d’altres anys i condicionats per les circumstàncies que obliguen a combinar l’ensenyament presencial i telemàtic. Estos cursos són gratuïts i estan subvencionats pel Servei Valencià d’Ocupació i Formació LABORA amb la finalitat d’aconseguir una millora de la qualificació professional i la reinserció laboral de les persones en situació d’atur.

El primer d’ells és el curs d’atenció sociosanitària a persones en el domicili, que ja es va fer també l’any passat i que va tindre una gran inserció laboral. Este curs acabarà el pròxim mes de juliol, i igual que la resta combina la part teòrica i la part pràctica durant els últims mesos, en els quals l’alumnat fa les pràctiques en empreses i entitats del municipi.

També es torna a fer un clàssic, el curs de formació de muntatge i manteniment d’instal·lacions solars tèrmiques, una formació molt demandada ja que es tracta d’un nínxol d’ocupació amb l’empenta de les energies renovables: al curs realitzat al 2019, el 60% de l’alumnat es va incorporar al mercat laboral.

El tercer curs, de neteja de superfícies i mobiliari en edificis i locals, té una durada de 270 hores i té molta acceptació en un sector que cada vegada està més professionalitzat. Les empreses de neteja cada vegada demanen més persones formades en l’ús de ferramentes per a netejar oficines, vidres, utilització de productes, etc.

L’Agència de Desenvolupament Local ja ha realitzat estos cursos altres anys i per això se’ls dona continuïtat, ja que està comprovada la seua eficàcia en la inserció laboral de l’alumnat. De fet, tal i com explica la regidora d’Ocupació, Lidia López, «intentem sempre optar per formació adaptada a la nostra realitat més pròxima com són l’atenció a les persones majors o sectors que cada vegada necessiten gent més professional com el de l’energia o la neteja. Es tracta d’oferir noves oportunitats d’ocupació als treballadors que fluctuen sempre entre les temporades agrícoles i l’atur, als més joves i a les dones.»

Estos cursos, subvencionats pel SERVEF-LABORA, han suposat una inversió en formació de persones aturades a Carlet de 131.679 euros.