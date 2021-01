450.000 euros gastats en comerços local amb la Targeta +25 de l’Ajuntament de Torrent

Print This Post

Més d’un miler de torrentins i torrentines van efectuar les seues compres en els establiments de la ciutat amb la ‘Targeta +25’, impulsada per l’Ajuntament i IDEA’T per a promocionar la despesa en el comerç local

El passat 31 de desembre va finalitzar el termini per a sol·licitar la ‘Targeta +25’, projecte impulsat per l’Ajuntament de Torrent i l’empresa municipal IDEA’T per a promocionar i donar suport al comerç i l’hostaleria local, que ha acumulat entre les seues dues fases una despesa en 180 establiments de Torrent de 432.206’25 euros. “La ‘Targeta +25’ ha aconseguit que guanyem tots: comerços i consumidors. Fent costat als comerços de proximitat, fem costat a l’economia local, respectem el medi ambient, consumim productes de gran qualitat, cuidem de la nostra salut i rebem un tracte amable i personalitzat. Tot són avantatges”, explica la regidora responsable d’IDEA’T, Marina Olivares.

D’aquesta manera, un total de 1.017 torrentins i torrentins s’han vist recompensats amb un 25% més de l’import pel qual van adquirir la targeta. En aquest sentit, la primera fase del projecte va estar dirigida a donar suport i suport al comerç local, arran de la difícil situació derivada de la crisi sanitària; mentre que la segona fase es va dissenyar amb l’objectiu de reforçar la campanya de Nadal des d’una perspectiva de proximitat. Així, la iniciativa estrela de la campanya ‘100% amb el comerç de Torrent’ conclou amb un total de 1.385 compres, i amb previsions de realitzar una tercera edició en un futur pròxim.