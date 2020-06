5-J, Dia Mundial del Medi Ambient

Print This Post

Al llarg de l’any celebrem molts dies semblants1: Dia de la Vida Silvestre (3 març), Dia dels Boscos (21 març), Dia de l’Aigua (22 març), Dia de la Terra (22 abril), Dia de les Aus Migratòries (9 maig), Dia de les Abelles (20 maig), Dia de la Biodiversitat (22 maig), etc. etc. T’has preguntat alguna vegada per què celebrem tants dies internacionals al voltant d’aquest temes?

Doncs la raó, dissortadament és senzilla:

-> Sols en 2018 desforestarem 15’8 milions d’hectàrees de boscos i selves.

-> Durant el últims 50 anys hem fet desaparéixer el 60% dels animals vertebrats.

-> Actualment tenim en perill d’extinció l’11% de les aus, el 20% dels rèptils, el 34% dels peixos, el 25% dels amfibis i mamífers, i alguns científics diuen que estem provocant la VI Gran Extinció…

-> Consumim els recursos naturals a una velocitat molt superior a la que es renoven i per a mantindre aquest ritme necessitem 1’5 planetes com la Terra, els països rics molt més.

Òbviament aquesta situació resulta insostenible, per això es parla tant de sostenibilitat i per això tants Dies Mundials d’aquests temes. Perquè si seguim així, el col·lapse és inevitable i arribarà prompte perquè el problema més greu, el calfament climàtic, està accelerant perillosament i segons els últims informes del PNUMA i l’IPCC2 sols ens queda la dècada del 2021 al 2030 per a canviar radicalment i reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle a menys de la meitat, després serà massa tard perquè es dispararan fenòmens de retroalimentació (fusió dels gels i major absorció de l’energia solar) que acceleraran encara més el calfament i faran impossible el retorn.

El canvi és possible, sense perdedors inclús, però la inèrcia és molt gran i els més poderosos no volen canviar encara que es desequilibre el clima i desprès s’enfonse tot. Per tant, estem en un moment clau, una cruïlla històrica, i la ciutadania ha de decidir: implantem ja la societat ecològica, solidaria i saludable, o ens deixem dur cap al desastre?

Nosaltres optem pel canvi verd, hui i tots els dies de l’any, i per això proposem aquest Decàleg pel Clima a tothom conscient que vol un futur millor:

«Com a ciutadà/ana responsable, preocupat/ada pels greus problemes que està provocant ja l’Emergència Climàtica i per l’amenaça que suposa per al futur dels nostres fills/es, néts/es, etc., amb la finalitat d’ajudar a resoldre-los, em compromet a:

1. Viatjar menys i utilitzar l’automòbil només quan siga imprescindible, compartit si és possible. Evitar avió, creuers i AVE. Procurar anar a peu, en bici o en tren, perquè els autos són els principals emissors de CO2 i causen infinitat de problemes.

2. Consumir només el necessari, preferint productes de proximitat i ecològics, per reduir el transport, fomentar l’economia local i no esgotar la Terra. Tindre un sol habitatge.

3. Estalviar energia. Aprofitar llum i clima natural. Climatització suau: 27ºC a l’estiu i 20ºC a l’hivern. Electrodomèstics A++. Aigua tèbia, dutxa ràpida. Assecar roba al sol.

4. Instal·lar plaques solars al sostre o terrassa per calfar aigua i generar electricitat, perquè són ecològiques i més barates ja que l’electricitat convencional. O contractar l’electricitat a una cooperativa 100% d’energies renovables.

5. Aplicar les 4R. Rebutjar els productes d’usar i tirar, cercar-los duradors i reparar-los quan s’avarien, reutilitzar-los i reciclar-los quan ja no servisquen. Separar a casa els residus. Fomentar l’economia circular per anar cap al residu 0.

6. Cuidar els ecosistemes i plantar arbres autòctons en les àrees desforestades perquè absorbeixen el CO2 i milloren l’entorn. Cuidar arbres en la ciutat i posar plantes en les terrasses.

7. Consumir el menys possible productes d’origen animal, pel sofriment dels animals i el seu gran impacte ambiental.

8. Tindre un/a sol/a fill/a per a evitar la superpoblació i l’impacte humà cada vegada més insostenible sobre els recursos i la Biosfera.

9. Educar per a respectar les persones i l’entorn a xicotets, joves i tots/as els altres. Donar exemple.

10. Defensar la Natura i donar suport als grups ecologistes, perquè la nostra salut, economia i futur depenen totalment d’ella. En definitiva em compromet a cuidar el medi ambient, que és la nostra casa gran i la llar de totes les espècies.»