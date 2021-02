50.000 euros més d’inversió en Innovació en 2021 per afrontar les necessitats del consistori derivades de la pandèmia sanitària a Paiporta

Connect on Linked in

L’àrea afronta el nou exercici amb la prioritat d’atendre les necessitats de l’administració i el personal treballador, per continuar donant servei a ple rendiment com administració local, enfront de la nova realitat de la Covid-19

L’Àrea d’Innovació de l’Ajuntament de Paiporta fa front a aquest 2021 i a les noves contingències que està plantejant la pandèmia sanitària amb un increment pressupostari per a l’actual exercici econòmic de 50.000 euros.

La dotació econòmica per a aquesta àrea augmenta respecte a 2021 un 19%. Aquesta pujada ve motivada, principalment, per les noves circumstàncies i la nova realitat de la Covid-19, que obliga a l’Ajuntament a disposar i habilitar totes les eines possibles al seu abast, amb una infraestructura informàtica i telemàtica que permeta mantenir un consistori completament operatiu, atenent la ciutadania amb plenes garanties.

“A la primera onada ja férem front, amb èxit, als reptes laborals i d’atenció a la ciutadania que ens va plantejar la Covid. Ara, estem encara més preparats com a administració, innovadora i digitalitzada, per abordar aquesta nova realitat. Des d’Innovació continuarem treballant per donar un servei òptim tant a personal treballador com a la ciutadania”, ha manifestat la regidora d’Innovació, Mª Jesús López.

Els comptes recentment aprovats abordaran reptes com la millora i ampliació de l’administració telemàtica. En aquest sentit, l’Ajuntament ha adquirit 25 noves llicències VPN, s’han habilitat nous equips, i també s’ha fet entrega de material als departaments que així ho necessitaven per poder continuar donant un servei òptim a la ciutadania amb les noves condicions sanitàries. A més, s’han instal·lat noves càmeres web per a la realització de reunions de treball telemàtiques.

Igualment, el personal de l’àrea ha dut a terme tasques de millora i actualització en la instal·lació de la línia d’Internet en alguns espais municipals que ho requerien, com ara el Xalet de Català, el servei de Joventut i Esports o la Llar del Jubilat.