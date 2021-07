50 menors gaudeixen ja d’un “Estiu Inclusiu” en el Díaz Pintado de Burjassot

Connect on Linked in

És estiu, fa molta calor i, amb les aules tancades, els xiquets i xiquetes són els que més temps tenen per davant fins que arribe l’encara llunyà setembre. Pensant en ells i en què tinguen un lloc i un espai on ocupar el temps lliure amb activitats lúdiques i educatives, el Departament de Serveis Socials de l’Ajuntament de Burjassot ha impulsat, com cada any, el programa “Estiu Inclusiu”, destinat especialment a menors en risc de vulnerabilitat social. El programa Estiu inclusiu 2021 s’emmarca en el nou Contracte-Programa 2021-2024 de la Generalitat Valenciana amb l’Ajuntament de Burjassot i, més concretament, en els Serveis d’Atenció Primària de Caràcter Bàsic. Està dirigit a xiquets/as i adolescents procedents d’entorns sociofamiliars vulnerables, empadronats a Burjassot i usuaris dels programes i serveis socioeducatius municipals, que han sigut derivats específicament pels equips d’Atenció Primària Bàsica.

Així, des d’aquest mateix dilluns 5 de juliol i fins al pròxim 27 d’agost, més de cinquanta menors entre 6 i 14 anys, estan gaudint d’un paquet d’activitats lúdiques i educatives que inclouen jocs dinàmics i d’esplai, activitat física i esport, visites a la piscina municipal, tallers, cinema etc…tots els dies, de dilluns a divendres entre les 9:30h i les 13:30h. A meitat setmana han rebut la visita de l’alcalde, Rafa García i de la regidora de Serveis Socials, Isabel Mª Mora. Tots dos, acompanyats del director del Centre Socioeducatiu Díaz Pintado, Asensi Cabo, han visitat els diferents espais on els xiquets i adolescents es trobaven jugant. “Es tracta que siguen feliços durant aquests dos mesos. És la prioritat i el missatge que transmetem als monitors i monitores abans de començar el programa. És clar que darrere de cada activitat està el missatge que s’intenta transmetre, la línia educativa però cal no oblidar que aquests xavals procedeixen de famílies i entorns complicats i això és el més semblant que molts tenen a unes vacances, així que per tant, l’objectiu principal és el seu gaudi”, ha assenyalat Cap.

Els objectius principals d’aquest “Estiu Inclusiu” és mantindre l’activitat dels serveis d’intervenció socioeducativa durant el període de vacances i promoure actuacions que garantisquen la cobertura de necessitats socioeducatives dels xiquets, xiquetes i adolescents atesos. D’altra banda, amb el programa, es persegueix també facilitar la conciliació laboral o, en el seu cas, proporcionar a les famílies un temps que afavorisca la cerca, bé d’ocupació, bé d’activitats formatives o ocupacionals. Promoure la igualtat i integració de la població infantil més vulnerable i desenvolupar les seues habilitats socials, potenciar la pràctica esportiva com a hàbit saludable, des d’un enfocament lúdic, uns altres dels objectius que es pretén aconseguir amb aquest programa.

Durant el desenvolupament d’aquest Estiu Inclusiu, es potenciaran les activitats de respecte mutu convivencial, la cultura de pau, les habilitats socials i comunicatives, la resolució de problemes, etc… Les activitats tendiran sempre a la facilitació de la integració social, l’equitat i la sana diversió i es desenvoluparan sempre en un entorn lúdic de joc i convivència. També es programaran activitats extraordinàries de diversa índole com a eixides del centre, rutes saludables, excursions, etc.

Totes les activitats s’estan duent a terme en grups reduïts, atenent en tot moment les mesures de seguretat i higiene establides per les autoritats sanitàries per a la prevenció del contagi per COVID-19.