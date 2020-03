500 llits tindrà l’hospital de Campanya de València i estarà en els terrenys de La Fe

Connect on Linked in

La Generalitat Valenciana ja té en marxa els treballs de preparació del terreny previs a la instal·lació dels hospitals de campanya anunciats per a fer front a les necessitats derivades de la pandèmia de coronavirus i que s’instal·laran en les proximitats dels hospitals La Fe de València i General d’Alacant i Castelló, per a aprofitar els recursos humans i sinergics d’aquests centres.

Així ho ha anunciat Ana Barceló, Consellera de Sanitat Universal.

Barceló ha detallat que s’estan duent a terme treballs previs en els espais on se situaran els hospitals de campanya, que comprenen l’aplanament del terreny i la preparació per a fer la instal·lació.

El temps en què començarà aquesta intalació “pot variar entre 10 o 11 dies”

Han sigut els tècnics, d’acord amb els departaments de salut on aniran situats els hospitals de campanya, els que han buscat l’espai adequat. Han d’estar molt pròxims al centre hospitalari, per a usar els recursos humans de l’hospital i comptar amb les seues sinergies.A València, amb 500 llits, estarà en terrenys de la Fé, a Alacant i Castelló, en el mateix recinte del General.