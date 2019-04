51 xiquetes i xiquets participaran en l’Escola de Pasqua, del 23 al 26 d’abril

Print This Post

Un cop tancat el termini d’inscripció, serà finalment 51 el nombre de xiquets i xiquetes que participaran en l’Escola de Pasqua de Godella, que es celebrarà del 23 al 26 d’abril en el col·legi Cervantes en horari de 8 a 15 h, sense servei de menjador.

Com cada any, esta activitat, promoguda des de la regidoria de Joventut, es desenvoluparà al voltant de la temàtica de Pasqua, amb activitats com la construcció d’un estel, la decoració d’ous de Pasqua i una gimcana de jocs.

Serà, sens dubte, una magnífica oportunitat per a que estes xiquetes i xiquets passen uns dies aprenent, coneixent nous amics i amigues i, sobretot, gaudint de les seues vacances escolars.