53 persones s’acostaren a donar sang en la jornada de divendres 8 de maig a Picassent

De les 53 persones donants que s’acostaren fins a l’Auma, 8 d’elles foren donants nous que ho feien per primera vegada.



Dins de la situació de pandèmia global ocasionada pel Covid 19 i segons les dades facilitades pel servei d’hemodonació del Centre de Transfusió de la Generalitat Valenciana, divendres passat, un total de 53 veïnes i veïns de Picassent es varen acostar fins l’Aulari de la Música i les Arts per participar en la jornada de donació de sang. 8 d’elles ho feren per primera vegada.

Donat este fet excepcional a causa de l’estat d’alarma, l’Ajuntament continua amb la decisió de continuar habilitant estes instal•lacions per acollir este servei que normalment té lloc al Centre de Salut. Tant l’alcaldessa del municipi, Conxa Garcia, com la regidora de Sanitat, Raquel Hervàs, es mostren molt satisfetes de la bona participació en esta jornada, “Estes xifres són molt importants i situen Picassent com a poble solidari amb esta causa tan necessària en matèria de Sanitat”.