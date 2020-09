544.500 euros per a la reforma del Barri Les Palmeres de Picassent

Print This Post

El director general de l’Entitat Valenciana d´Habitatge i Sòl (EVha), Alberto Aznar, i la subdirectora d’ Intervenció Social de l’entitat, Helena Ferrando, ha visitat Picassent per mantindre una reunió amb l’alcaldessa, Conxa García, el regidor de Benestar Social, Carles Silla i representants de la junta directiva de l’associació de veïns del Barri Les Palmeres per anunciar que el proper mes d’octubre s’iniciaran les obres de millora de l’entorn de les vivendes socials ubicades en els carrers Diputació, Comunitat Valenciana i Generalitat.



Les obres, emmarcades dins del Pla d’Intervenció Integral Sostenible (PIINS) i amb un import de 544.500 euros, es centraran principalment en les zones comunes. El director general de l’EVha, Alberto Aznar, ha assegurat que esta intervenció “va a millorar les zones comuns del grup des del punt de vista ambiental i d’imatge urbana, un fet que repercutirà en la qualitat de vida dels seus residents”.



L’alcaldessa, Conxa García, s’ha mostrat molt satisfeta amb la resposta de l’EVha: “portem des de fa molt de temps insistint i reivindicant una actuació en este grup de vivendes que tenen prop de 40 anys. Per fi se’ns ha escoltat, ja que per a nosaltres, com a Ajuntament, és prioritari garantir que les persones visquen en condicions dignes i en un entorn en el que el veïnat es trobe a gust”.



Fa aproximadament un any es va celebrar una reunió amb els veïns i veïnes perquè plantejaren les deficiències existents en el conjunt dels edificis, les quals, s’han tingut en compte a l’hora de plasmar el projecte. De totes formes, el director de l’EVha ha insistit en que esta línea de treball, donat que ja ha passat un període de temps, es pot ampliar o modificar.



En definitiva, ens trobem davant una millora de calat que es vorà acompanyada d’un posterior programa d’Intervenció social de conscienciació de cara a conservar les millores efectuades i també per millorar la convivència en el barri.