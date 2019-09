58,43 milions d’euros per a pal·liar els efectes de la gota freda i altres catàstrofes naturals

Connect on Linked in

Ajudes llançades pel Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social.

El Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social posarà en marxa una sèrie de mesures destinades als afectats pels temporals i altres situacions catastròfiques esdevingudes en els últims mesos a Espanya.

Aquestes mesures tindran un cost estimat de 58,43 milions d’euros. El Reial decret contempla l’exoneració a les empreses del pagament de cotitzacions a la Seguretat Social en els casos de suspensió de contracte i reducció de jornada que hagen sigut conseqüència de les catàstrofes.

Així mateix, el Servei d’Ocupació Pública Estatal podrà autoritzar que el temps en què es tinga la prestació per desocupació no compute per a consumir el període màxim de la prestació i podrà autoritzar que reben prestacions per desocupació aquells treballadors que manquen del període de cotització necessari.

L’import de les actuacions en matèria de Seguretat Social s’estima en 26,03 milions d’euros, i el previst en matèria de desocupació és de 32,4 milions d’euros. L’objectiu del Reial decret en el seu conjunt és pal·liar, en la mesura dels possibles, els danys de tota mena provocats per les pluges i altres situacions d’emergència i de naturalesa catastròfica esdevingudes des de l’1 d’abril d’enguany.