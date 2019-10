5a edició dels pressupostos participatius de l’Alcúdia

Connect on Linked in

Des de fa 5 anys l’ajuntament de l’Alcúdia ve realitzant els anomenats pressupostos participatius, una iniciativa en la que la ciutadania pot decidir a que s’adjudica una part de les inversions municipals per al any següent. Fins a un 50% d’aquest pressupost anirà destinat a les obres que es determinen entre tots, sempre dins de la mesura en què la gestió municipal ho permeta.

Per a participar en aquesta convocatòria, qualsevol persona pot enviar la seua proposta telemàticament utilitzant, bé el formulari d’inscripció ubicat a la web municipal www.lalcudia.com, bé mitjançant paper a les bústies instal·lades a l’Ajuntament i a la Casa de la Cultura.

Els ciutadans tindran des del dijous 23 d’octubre fins al dilluns 4 de novembre, ambdós inclosos, per a utilitzar qualsevol de les dos vies de presentació. Una vegada finalitzat el termini, el consistori estudiarà la seua viabilitat, tant tècnica com econòmica, i publicarà 10 per a que siguen els propis veïns de la localitat els que tinguen l’opció de votar fins a un màxim de 3. Aquesta segona fase tindrà lloc entre el 18 i el 28 de novembre.

L’any passat es van arribar a incloure aproximadament uns 300.000€ en aquests pressupostos participatius, realitzant intervencions a diferents zones de la localitat. En aquests anys en els que porta en marxa la iniciativa s’han millorat parcs i jardins, ampliat voreres, creat noves zones públiques, o inclús instal·lat umbracles a centres educatius.

Per exemple, ara mateix està acabant-se la adequació d’un pas sobrecobert ubicat entre els dos pavellons del CEIP Les Comes, permetent que els xiquets i xiquetes puguen passar d’un edifici a un altre sense cap tipus de perill quan arribe la pluja.

A hores d’ara ja hi ha més de 25 propostes damunt la taula que seran estudiades a partir del 4 de novembre, dia límit per a presentar propostes. Amb iniciatives com estes l’ajuntament pretén involucrar al seu veïnat en les decisions que es prenen per a millorar el poble, escoltant i atenent les millores més necessàries per a tots.