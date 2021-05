Els centres escolars del municipi rebran les propostes dels xiquets i les xiquetes per millorar Picassent

Connect on Linked in

Esta iniciativa està emmarcada dins de les actuacions del Consell de la Infància per facilitar i motivar la interacció i la participació infantil i juvenil per construir ja des de menuts el Picassent del present i també del futur

Picassent és, des de 2018, reconeguda per Unicef com a Ciutat Amiga de la Infància, una denominació que ens porta a ser una ciutat fonamentada en la Convenció sobre els Drets de la Infància fomentant la promoció de la participació infantil i juvenil en el sí del municipi, posant la infància i l’adolescència en l’agenda de la política local.

Així, per facilitar la comunicació entre els i les escolars de Picassent i el Consell de la Infància i l’Adolescència, l’Ajuntament ha fet arribar a totes les escoles del municipi una bústia i una guia didàctica per motivar esta participació infantil i també juvenil, amb tota una gran descripció, objectius, proposta i avaluació perquè els i les escolars facen arribar mitjançant esta via i també els consellers i conselleres totes les seues propostes per fer de Picassent una ciutat més amable.

Cal recordar que, esta actuació s’engloba dins del projecte Ciutats Amigues de la Infància i és una recomanació d’Unicef per facilitar la comunicació i l’aportació d’idees i suggeriments entre la comunitat escolar i el Consell.

L’alcaldessa del municipi, Conxa Garcia, ha volgut manifestar al respecte que, «En les societats democràtiques, la participació és un dret tota la ciutadania, començant per la població infantil. El dret dels xiquets i xiquetes a participar de forma genuïna en aquells àmbits i sobre assumptes que els hi pertoquen és formalment reconegut a la Convenció sobre els Drets de la Infància».

Per la seua banda, Raquel Hervás, regidora de l’àrea d’Infància, Adolescència i Joventut, ha volgut matissar que, «La participació és un dels pilars fonamentals, fins al punt que es reclama que la ciutat tinga algun òrgan estable de participació infantil i implique a la

infància i a l’adolescència en el disseny del poble que volen».