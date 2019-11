62 municipis valencians pertanyen ja a la xarxa contra la Violència de Gènere

Connect on Linked in

Encontre de municipis valencians protegits contra la Violència de Gènere

Més d’un centenar de responsables municipals en matèria d’Igualtat han participat en el primer gran trobada de la Xarxa constituïda per l’àrea provincial d’Igualtat el 14 de novembre del passat any

Alcaldesses, regidores i tècniques d’Igualtat dels ajuntaments valencians defineixen la Xarxa de Municipis Protegits contra la Violència de Gènere creada fa un any per la Diputació, com el treball conjunt amb l’objectiu comú d’acabar amb aquesta xacra social que ens consumeix dia a dia i que marca a hores d’ara any 2019 amb 52 dones mortes a les mans de la violència de gènere

Isabel Garcia Diputada d’Igualtat a agraït profundament el treball de tots els assistents a l’acte , i ha volgut deixar les portes obertes als municipis que encara no estan dins d’aquesta xarxa a participar i fer-la més gran





La coeducació serà, al costat de l’atenció als menors, un dels eixos que vertebrarà el treball d’aquesta Xarxa de Municipis Protegits al llarg de la present legislatura. L’àrea provincial d’Igualtat subvencionarà aquest treball d’educació i sensibilització