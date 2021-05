637 042 821, el número de telèfon del nou servei de cita prèvia per WhatsApp de l’Ajuntament de Torrent

Connect on Linked in

L’Ajuntament de Torrent fa un pas més en l’atenció ciutadana amb la pista en marxa d’un nou servei de cita prèvia per WhatsApp. Per a demanar cita per l’aplicació, n’hi ha prou amb enviar un missatge al número 637 042 821 amb la paraula “hola”. A continuació, el servidor enviarà un missatge amb les instruccions per a dur a terme la petició descrita. En només cinc passos, es generarà la cita prèvia.

El projecte, emmarcat dins de l’Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible i finançat amb fons europeus FEDER, té com a objectiu facilitar els tràmits dels veïns i veïnes de Torrent i avançar de manera decidida en el canvi de les formes de comunicació de l’administració amb la ciutadania.

“Amb aquest nou servei de cita prèvia per WhatsApp, pretenem afavorir els tràmits, però també la vida de la ciutadania de Torrent en un any marcat per la pandèmia”, explica el regidor d’Estratègia i Innovació, Andrés Campos.

Amb la mateixa finalitat, en els últims anys, l’Ajuntament de Torrent ha posat en marxa altres iniciatives a través de l’aplicació de missatgeria, com el grup de WhatsApp d’informació ciutadana a través del 662 594 180, en el qual els torrentins i torrentines poden informar-se puntualment d’aquelles novetats que esdevenen a la seua ciutat i que compta ja amb més de 5.000 usuaris, entre ells, un grup de difusió de notícies dirigit exclusivament a persones majors.