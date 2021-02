64 xiquets i xiquetes de Picassent nascuts en 2019 ja tenen el seu arbre amb el programa municipal Creixem Junts

Connect on Linked in

La Regidoria d’Infància continua assignant un arbre a cada xiqueta/xiquet que haja nascut o s’haja adoptat a Picassent. Els taulellets han sigut realitzats per l’Associació local Dones Artesanes de Picassent

Un a un, la brigada municipal ha finalitzat els treballs de col·locació dels 64 taulellets on amb el nom, cognoms i la data de naixement de tots els xiquetes i les xiquetes nascuts en 2019 que varen sol·licitat adherir-se a este programa. El taulellet de ceràmica ha sigut col·locat el més pròxim possible al domicili del nounat. A més, les famílies participants han rebut un diploma com a recordatori d’esta iniciativa on consta també la ubicació de l’arbre.

Recordem que Creixem Junts és una iniciativa municipal que pretén fomentar la conscienciació per la natura des del naixement i d’estima cap als futurs veïns del poble. Per això, les sol·licituds presentades han esdevingut en natura viva alhora que fomentaran també la convivència al poble des de l’arrel. «D’esta manera, des del Consistori es vol homenatjar i establir una complicitat des del mateix moment del seu naixement», així ho ha manifestat la regidora de l’àrea d’Infància, Raquel Hervás.

Si heu sigut un més en la família en 2020 o també ja en este 2021 i esteu interessats/interessades en què es col·loque un taulellet de ceràmica per al vostre fill/a, recordeu que el termini de presentació sol·licituds dels nounats de 2020 finalitza el pròxim 15 de març. Per altra banda, el termini de presentació sol·licituds per als de 2021 serà fins el 31 de gener de 2022.