685 alumnes de les escoles de música valencianes es beneficiaran dels 300.000 euros de les beques Bankia

Les beques, fruit del conveni de l’Institut Valencià de Cultura, la FSMCV i Bankia, s’han repartit entre 179 societats musicals federades de tota la Comunitat Valenciana

Més de 5.000 alumnes ja han sigut becats des que es va posar en marxa aquest programa en el curs 2014-2015

La sisena edició de les beques Bankia ha tingut enguany una dotació econòmica de 300.000 euros que permetrà becar 685 alumnes de les escoles de música de 179 societats musicals que formen part de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana (FSMCV), en virtut del conveni signat entre Bankia, l’Institut Valencià de Cultura i la FSMCV.



Aquesta iniciativa, que forma part del projecte ‘Bankia escolta València’, té com a finalitat fomentar l’estudi de música en les societats musicals com a mitjà per a contribuir al desenvolupament de la música popular de la Comunitat Valenciana, de gran tradició a les tres províncies, i que, en 2018, ha sigut declarada bé d’interés cultural (BIC) per part de la Generalitat Valenciana.



Pel que fa a les sol·licituds rebudes, del total de 1.751 sol·licituds, 536 corresponen a la província d’Alacant, 1.084 a València i 131 de Castelló. Dels 685 alumnes seleccionats, 217 pertanyen a la província d’Alacant, 432 a València i 36 a Castelló.



El director corporatiu de la Territorial de Bankia a València i Castelló, Jaime Casas, ha subratllat que “la concessió d’aquestes beques a 685 alumnes de les tres províncies recalca el compromís de l’entitat amb la formació, amb els joves i amb un element de cohesió i vertebració territorial tan important per a la Comunitat Valenciana com és la música i el treball realitzat per les societats musicals”.



Per a la presidenta de la FSMCV, Daniela González, aquest programa de beques “té una importància fonamental per a l’alumnat de les escoles de música, ja que enllaça perfectament amb els objectius de la nostra federació i de les seues societats musicals de promoure la inclusió social i la igualtat d’oportunitats. Aquest projecte és un clar exemple d’això, ja que permet incentivar els estudis de música sense que repercutisca en l’economia de les famílies”.



Segons Marga Landete, directora adjunta de Música i Cultura Popular de l’Institut Valencià de Cultura, “les beques Bankia ja s’han convertit en un puntal imprescindible per a la formació dels alumnes de les escoles de música del nostre territori, perquè contribueixen a homogeneïtzar les oportunitats de l’alumnat i donen suport a la formació musical de molts joves que, d’altra manera, tal vegada es veurien obligats a relegar a un segon pla”.



Criteris de selecció dels estudiants becats



Els alumnes becats disposaran d’un import individual màxim del 90 % del total abonat en concepte de matrícula, quotes i classes de llenguatge musical i instrument, amb un límit de 500 euros per persona.



Per a la realització de la selecció d’estudiants s’ha dut a terme un procés basat en criteris acadèmics, econòmics i socials amb l’objectiu de facilitar ajudes a les famílies amb menys recursos de la Comunitat Valenciana.



D’aquesta manera, en relació als indicadors acadèmics s’ha tingut en compte si l’alumne s’ha matriculat en més d’un instrument, si hi ha més membres de la unitat familiar estudiant al mateix centre, i la valoració realitzada per la mateixa escola. Pel que fa als barems econòmics, s’han observat els ingressos rebuts en l’últim exercici per part de la unitat familiar i s’ha incrementat la puntuació si disposaven d’un compte en Bankia.



Finalment, en relació als aspectes socials s’han atés característiques de diversa naturalesa com si l’alumne s’ha de desplaçar a una altra localitat per a assistir als seus estudis de música, si té alguna discapacitat, o si pertany a una família nombrosa o monoparental.



Des que en el curs 2014-2015 es va posar en marxa la primera edició de ‘Bankia escolta València’ ja s’han beneficiat 5.097 estudiants de música. Amb aquesta iniciativa, Bankia mostra el seu compromís amb un dels trets més identificatius de la cultura de la Comunitat Valenciana com és la música popular.



Concert al Palau Altea d’Altea



Una altra de les grans iniciatives previstes en el programa ‘Bankia escolta València’ passa per la celebració del Festival Bankia d’Orquestres de la Comunitat Valenciana que promou i dona suport a la difusió de la música de corda i de les més de 170 orquestres de la Comunitat Valenciana.



En aquest marc, el II Festival Bankia d’Orquestres de la Comunitat Valenciana acollirà el dijous 5 de desembre la segona jornada d’aquest festival al Palau Altea d’Altea, que comptarà amb la participació de la Jove Orquestra de la Primitiva de Xàtiva, l’Orquestra Simfònica de la SM La Primitiva de Rafaelbunyol i l’Orquestra de la Societat Filharmònica Alteanense.